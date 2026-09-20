Vuelve parcialmente la luz en Cuba después de un apagón nacional de 32 horas

La Unión Eléctrica señala que el proceso de interconexión ha sido "muy difícil" y se ha complicado a raíz de una nueva avería en la CTE Antonio Guiteras

La Habana/Cuba logró restablecer este sábado la interconexión de todas sus provincias al sistema eléctrico nacional (SEN), unas 32 horas después del octavo apagón nacional de 2026, que dejó sin electricidad a toda la Isla el viernes.

Desde el piso 14 del edificio de Nuevo Vedado, donde se encuentra la sede de este diario, La Habana luce más iluminada la madrugada de este domingo que el día anterior. Sin embargo, las luces que comienzan a reaparecer en el paisaje de la capital no significan que los apagones hayan terminado. La Unión Eléctrica (UNE) reconoció que las afectaciones en el suministro continúan siendo severas y que la escasez de combustible dificulta tanto el restablecimiento del servicio como la generación de electricidad.

El jefe de Operaciones del Despacho Nacional de Carga de la UNE, Lisner Cruz, explicó en la televisión que el proceso de interconexión había sido especialmente complicado. "Ha sido una interconexión muy difícil y ha habido que hacerlo de manera secuencial", señaló el funcionario, quien atribuyó las dificultades a la falta de combustible para la generación eléctrica. “Aunque está energizado el sistema de transmisión, es severa la afectación”, aclaró.

La situación se complica, además, por una nueva avería en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas, una de las principales instalaciones generadoras del país

La recuperación requirió energizar progresivamente las subestaciones de las distintas provincias hasta conseguir que todo el país volviera a quedar conectado. Para ello, las autoridades tuvieron que apoyarse fundamentalmente en los bloques térmicos, la generación con crudo y gas nacional y los aportes de la energía fotovoltaica, que también se vieron afectados por las condiciones meteorológicas.

A la inestabilidad del suministro se suman las averías en las redes de distribución. Vecinos de distintas localidades denuncian que, cuando finalmente regresa la electricidad, algunos transformadores explotan o se producen nuevos fallos que vuelven a dejarlos a oscuras. Las quejas reflejan la fragilidad de un sistema en el que recuperar la corriente no garantiza que el servicio pueda mantenerse.

La situación se complica, además, por una nueva avería en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas, una de las principales instalaciones generadoras del país. Su director general, Román Pérez Castañeda, informó que la desconexión del viernes provocó tensiones mecánicas en la caldera, donde los especialistas sospechan que existen perforaciones en varios puntos del generador de vapor.

La instalación necesita unas 72 horas para enfriarse antes de que puedan comenzar las labores de inspección y reparación, previstas inicialmente para la tarde del lunes. Solo entonces será posible determinar el alcance de los daños y establecer un plazo para su reincorporación al SEN. La central eléctrica llevaba 44 días consecutivos en funcionamiento desde su última entrada en servicio, el pasado 4 de agosto, con una potencia media de 185 megavatios.

La situación confirma que la interconexión del SEN y el restablecimiento del suministro son dos problemas diferentes

Durante la jornada del sábado, el Ministerio de Energía y Minas afirmó que el ciclo combinado de Boca de Jaruco estaba generando de manera estable, junto con cinco unidades que utilizan gas acompañante, dos de la termoeléctrica de Mariel y otras dos de Santa Cruz del Norte. Las dos unidades de la central Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, se encontraban entonces en proceso de arranque.

La inestabilidad también afectó al suministro de agua. De los 18 sistemas principales de bombeo de la capital que habían recuperado la electricidad durante el proceso, solo nueve tenían servicio cuando la empresa difundió su informe. Los 46 hospitales habaneros, en cambio, habían recuperado el suministro, según los datos oficiales.

El apagón general comenzó el viernes, después de que se produjera una avería en una línea de transmisión de 220 kilovoltios entre Matanzas y Cienfuegos. El fallo provocó una desconexión en cadena que terminó por dejar sin electricidad a todo el país. Las autoridades señalaron que las condiciones meteorológicas inestables también contribuyeron al incidente.

La situación confirma que la interconexión del SEN y el restablecimiento del suministro son dos problemas diferentes. El primero quedó resuelto durante la noche del sábado, pero el segundo continúa condicionado por la disponibilidad de combustible, el estado de las centrales y la capacidad de generación.