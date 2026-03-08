Orishas llena La Riviera en Madrid con música y mensajes por la libertad de Cuba

"Aunque la mayoría no eran cubanos, por momentos se sintió como estar en Cuba”, cuenta una espectadora.

Yotuel dedicó la canción ‘Patria y Vida’ a Maykel Osorbo y recordó a los jóvenes creadores perseguidos en la Isla

Madrid/Más de dos mil personas llenaron este sábado la sala La Riviera, en Madrid, para disfrutar del concierto del grupo Orishas. El rap cubano volvió a sonar con una energía que hacía tiempo no se veía en un concierto de músicos de la Isla en la capital española. La noche contrastó con el clima de tensión que, apenas un día antes, rodeó en la misma ciudad la actuación del dúo Buena Fe.

“El concierto de Orishas fue una belleza. Excelente calidad artística, sonido impecable”, relató a 14ymedio una espectadora presente en la sala. “El público conocía todas las canciones y las tarareaba. Aunque la mayoría no eran cubanos, por momentos se sintió como estar en Cuba”, añadió.

El momento más intenso llegó cuando interpretaron Patria y Vida, la canción convertida en himno de las protestas cubanas desde 2021. “Fue mágico y solemne”, contó la misma asistente. “La dedicaron a Maykel Osorbo y mencionaron su injusto encarcelamiento”. El rapero cumple actualmente una condena de nueve años de prisión, impuesta en 2022 por delitos como desacato, atentado y desórdenes públicos, un caso denunciado por organizaciones internacionales de derechos humanos. Con ese tema, Osorbo se convirtió además en el primer artista en ganar dos Latin Grammy mientras permanecía en una cárcel.

Yotuel Romero y Roldán González lideraron un espectáculo que combinó hip-hop, ritmos afrocubanos y una fuerte carga emocional. / 14ymedio

La interpretación del tema en Madrid estuvo a cargo del cantante Engel Cuba, quien escribió después en su cuenta de Instagram: “Hay canciones con tanta fuerza que pueden derrumbar montañas”.

El concierto forma parte de la gira internacional con la que Orishas celebra más de dos décadas de carrera. Yotuel Romero y Roldán González lideraron un espectáculo que combinó hip-hop, ritmos afrocubanos y una fuerte carga emocional, en uno de los recintos más emblemáticos del circuito musical madrileño, inaugurado en 1958.

Entre las voces que reforzaron el espectáculo estuvo la cantante Elizabeth Martínez, que asumió varias de las partes melódicas del repertorio. Para la artista, radicada en Madrid desde que emigró de Cuba, la noche tuvo además un significado personal. Tras el concierto compartió en redes sociales su emoción por cantar en una ciudad que considera su hogar: “Entre el público estaban mis abuelos y muchos amigos, personas que han sido parte de mi camino desde el principio. Verlos ahí, acompañándome en un momento tan bonito, lo hizo todo aún más mágico”.

El ambiente fue muy distinto al que rodeó un día antes las presentaciones de Buena Fe en España, marcadas por protestas de exiliados cubanos. En uno de esos incidentes, un asistente fue sacado de la sala tras exigir la liberación de los presos políticos. En el caso de Orishas, el recinto se llenó sin incidentes y el público –formado por españoles, cubanos y otros latinoamericanos– coreó prácticamente todo el repertorio.

El contraste con el caso de Buena Fe fue inevitable en las conversaciones entre cubanos a la salida del concierto. / 14ymedio

Durante casi dos horas, el grupo recorrió temas emblemáticos de su discografía, desde los clásicos de su primer álbum A lo cubano hasta canciones de etapas más recientes. La propuesta musical de Orishas –que mezcla rap con son, guaguancó y otros ritmos tradicionales– fue precisamente la que les dio proyección internacional desde su fundación en 1999.

En varios momentos del concierto, según testigos, Yotuel tuvo que detener la interpretación para recomponerse. “Se le vio sincero y drenaba mucha cubanía”, añadió la espectadora.

El artista también hizo referencia al creador de contenido conocido como El4tico, detenido en Cuba por su discurso crítico con el régimen. La mención fue recibida con aplausos del público.

El contraste con el caso de Buena Fe fue inevitable en las conversaciones entre cubanos a la salida del concierto. La diferencia no es solo musical. Desde hace años, Yotuel se ha convertido en una de las voces más visibles de la crítica al régimen cubano dentro del mundo artístico. Buena Fe, en cambio, ha sido identificado durante años con instituciones culturales del Estado cubano y con una postura alineada con el Gobierno, lo que explica en parte la reacción que provocó entre sectores del exilio.

Hacia el final del espectáculo de Orishas ocurrió otra escena simbólica. Subió al escenario la cantante Chanel Terrero, nacida en Cuba y representante de España en Eurovision Song Contest 2022. Lo hizo con una bandera cubana en las manos y acompañó brevemente a los músicos, en un gesto interpretado por muchos asistentes como una reivindicación de sus raíces.