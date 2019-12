El dúo Gente de Zona queda excluido del concierto de Navidad en Miami

La popular agrupación cubana Gente de Zona fue excluida del concierto de fin de año que cada Navidad organiza el artista cubanoamericano Armando Christian Pérez, Pitbull, desde el Bayfront Park, en Miami, según declaró el alcalde de Miami, Francis Suárez a el Nuevo Herald.

"Mi oficina se comunicó con los organizadores del evento, para pedirle respetuosamente que analizaran la participación de estos artistas y el historial que tiene Gente de Zona con el régimen cubano", dijo Suárez vía telefónica.

"Hemos visto cómo el nieto preferido de Raúl Castro bailó en la tribuna en sus conciertos y cómo ellos pidieron reconocer públicamente al gobernante Miguel Díaz-Canel", agregó.

En la comunidad de Miami también "hay muchas heridas abiertas" por la forma de proceder de los músicos, afirma el alcalde

El alcalde aseguró que "conoce" que una parte del público en el sur de Florida le gusta la agrupación, que interpretó temas como La gozadera, Traidora o Si no vuelves, pero que en la comunidad también "hay muchas heridas abiertas" por la forma de proceder de los músicos, quienes viajan frecuentemente a la Isla y se niegan a criticar las violaciones a los derechos humanos en ese país.

El evento del 31 de diciembre en Bayfront Park está considerado como uno de los más grandes a cielo abierto en el sur de Florida. La agrupación Gente de Zona está invitada a cantar junto a otras estrellas internacionales como Paulina Rubio a los que se une finalmente el anfitrión, el empresario y cantante Pitbull.

Además de Pitbull, en el concierto de Fin de Año se presentarán Willy Chirino, Amaury Gutiérrez, Carlos Oliva, Malena y Lena Burke, Los 3 de La Habana, Eduardo Antonio, Luis Bofill, Karyle Alonso, Marytrini, Miami Girls Tumbao, Las Payasitas Ni Fu ni Fa.

El alcalde Suárez estuvo también detrás de la cancelación del concierto de Haila María Mompié, quien fue declarada persona non grata en Miami por cantarle a Fidel Castro cerca de una década atrás.

El lunes, Mompié respondió desde Cuba a la cancelación, el pasado mes de noviembre, de un concierto que tenía programado en la ciudad de Miami. En una entrevista con los medios oficiales la artista opinó que "No es un afán de los artistas cubanos dar conciertos en Miami".

"Miami es solo una parte del mundo, no es que sea un afán de los artistas cubanos poder dar conciertos allí, por lo menos, por mi parte", aseguró la artista

"Miami es solo una parte del mundo, no es que sea un afán de los artistas cubanos poder dar conciertos allí, por lo menos, por mi parte. He dado conciertos en esta ciudad muchas veces, aún después del vídeo, y no entiendo por qué se agudiza el tema ahora", dijo la intérprete.

El portal Cuba Sí calificó la cancelación del concierto de Mompié como una "herramienta de chantaje y coacción", "máquina de fango", "lapidación mediática". Haila, por su parte, dijo que "se ha recrudecido" la presión contra los artistas cubanos y calificó de "acoso" y "bullying" el rechazo de sectores del exilio cubano en Miami a sus presentaciones.

En 2010 Mompié participó en concierto en La Habana por el aniversario de los Comité de Defensa de la Revolución. En ese evento, la artista se dirigió a Fidel Castro y le dijo “Muchas gracias por existir, lo amo con todo mi corazón”, algo que todavía no le perdonan muchos en el sur de Florida.

