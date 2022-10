El Niño y la Verdad denuncia censura de las autoridades culturales cubanas en su contra

El cantante cubano Emilio Frías, director de la agrupación El Niño y la Verdad, calificó este jueves de "censura" varias medidas tomadas contra la agrupación, sin explicación "clara y exacta", por el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música.

En un mensaje de Facebook dirigido a sus seguidores, Frías denunció que desde su llegada a La Habana el 9 de octubre, procedente de México, sus conciertos han sido pospuestos y los programas de televisión que había grabado hace varios meses no fueron emitidos o los han movido de lugar en la cartelera, "por ahora".

"Esto no tiene otro nombre que censura", señaló el músico, cuya presentación el pasado 10 de septiembre en la Casa de la Música de Centro Habana fue interrumpida por empleados de seguridad del local. Frías ha asumido una posición cada vez más crítica con la situación del país, que sintetizó en su tema Cambio, estrenado varios días después del incidente.

El cantante hizo notar que había pedido explicaciones a las autoridades culturales, que le informaron que no tiene "prohibición de trabajar o de salir en Televisión Cubana", pero expuso que la realidad que vive el grupo es muy distinta en la práctica.

"Hemos tenido una batalla campal y ha sido una odisea poder presentarnos en la Isla y aún así no hemos tenido resultado", lamentó Frías. "Es evidente que hay una orden suboficial que así lo determina o que se están adjudicando algunos directivos de cultura".

El artista enfatizó que ha sido "prudente" y ha retrasado cualquier declaración, pero que recibió el impulso final cuando no le dieron respuesta al indagar si podría presentarse el próximo sábado en el espacio El Sauce. Tampoco le ofrecieron una explicación sobre si saldría su entrevista en el programa CheFarándula.

Frías detalló que los 23 trabajadores del grupo, contando a los ingenieros, técnicos y productores, son quienes están sufriendo más esta inestabilidad al no poderles pagar sus salarios como de costumbre.

"No mendigaré por algo que me corresponde por derecho propio: tocar en Cuba", aseguró el músico, que insiste en permanecer en la Isla y no exiliarse. "No me rebajaré a pedir perdón ni a retractarme, porque yo no he hecho nada, más que cantar 'La Verdad'".

Agregó que se quedaría en el país, incluso cuando la Isla está viviendo "el momento más difícil". "Gracias por todo el amor el cariño y la aceptación durante estos 16 años de carrera donde mi única misión ha sido hacer bailar a la gente, llevarle alegría al cubano que tanto la necesita, ser un cronista de mi generación a través de mis canciones", concluyó, con la promesa de que "nos veremos algún día".

La publicación de Frías generó multitud de comentarios de apoyo de varios seguidores y músicos, entre ellos el cantante Yotuel, uno de los autores del tema Patria y Vida, quien escribió a la agrupación que "las dictaduras le temen a la verdad".

En septiembre, El Niño y la Verdad estrenó Cambio, un tema que ya superó las 147.000 visualizaciones en YouTube. El artista la presentó como "una canción necesaria para los tiempos que vive Cuba", pues aborda el tema del exilio en un país que atraviesa una grave crisis migratoria.

Frías había prometido regresar a La Habana este mes, cuando concluyeran las presentaciones del grupo en México, y buscar en la capital un lugar "bien chévere y bien neutro" para el estreno de Cambio.

