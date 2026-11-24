Daldo Marte suele vestir con trajes de superhéroe que se fabrica él mismo y que le ayudan a interactuar con el mundo.

El habanero amplía su relación con Lausana mediante la entrada en la colección permanente de tres dibujos

París/Tras su máscara de superhéroe, fabricada como sus obras, con materiales de la calle y reciclados, el cubano Daldo Marte se siente "emocionado" de saber que sus creaciones van a ingresar, como ya lo hicieron en el Pompidou y otras entidades, en el museo de Art Brut más importante del mundo, la Collection de l'Art Brut de Lausana (Suiza).

Completamente autodidacta, Marte (La Habana, 1982) comenzó desde niño a fabricar con trozos de cartón, alambre, caucho y goma los juguetes que su madre no se podía permitir comprarle, influenciado por la televisión y el mundo de los superhéroes.

Son pequeños robots, insectos, collages y máquinas extremadamente elaboradas que configura por piezas –armado tan solo con un bolígrafo y unas tijeras– y que ensambla manualmente como si fuera un mecano personal.

Suele hacerlo, además, vestido con trajes de superhéroe que se fabrica él mismo y que le ayudan a interactuar con el mundo.

Son pequeños robots, insectos, collages y máquinas extremadamente elaboradas que configura por piezas –armado tan solo con un bolígrafo y unas tijeras– y que ensambla manualmente como si fuera un mecano personal

"Un artista de allá muy reconocido que se llama Kcho me descubrió viéndome en las calles haciendo mis 'performances', mis disfraces. La policía algunas veces me detuvo porque algo podía parecer escándalo público, pero Kcho les dijo: 'No, no, déjenlo, que eso es arte'", rememoró Marte en conversación con EFE durante una estancia en París, una ciudad que ha marcado su carrera como artista.

En la capital francesa ha participado en exposiciones en el Grand Palais dedicadas al Art Brut, el campo del arte bautizado en 1945 por el francés Jean Dubuffet que engloba a los creadores marginales, muchas veces con diversidad cognitiva como en el caso de Marte, y cuyas obras son imposibles de etiquetar y habitan fuera de las fronteras del statu quo cultural.

En Lausana también es un viejo conocido, ya que allí protagonizó el cartel de una exposición sobre Art Brut cubano que la Collection de l'Art Brut organizó en diciembre de 2024.

Ahora esa relación con Lausana se ampliará con la entrada en la colección permanente de tres dibujos, uno de sus disfraces caseros de superhéroe con los que realiza sus 'performances' y una veintena de miniesculturas que viajarán a Suiza en diciembre.

Esta operación permitirá al museo suizo no solo tener presente a este artista a nivel individual, sino también "reforzar la representación de los artistas de Art Brut cubano" en general, según detalló en declaraciones remitidas a EFE por escrito Sarah Lombardi, directora de la Collection de l'Art Brut de Lausana.

Para esta experta, lo que más llama la atención del trabajo de Daldo Marte es "su capacidad para visualizar en 3D esculturas complejas que luego representa, sin ningún boceto, mediante piezas recortadas de caucho reciclado que ensambla sin clavos ni ninguna otra estructura".

Para esta experta, lo que más llama la atención del trabajo de Daldo Marte es "su capacidad para visualizar en 3D esculturas complejas que luego representa, sin ningún boceto, mediante piezas recortadas de caucho"

"Del mismo modo, visualiza en 3D esculturas de las que ahora dibuja todas las piezas que las componen", explicó Lombardi sobre un modo de trabajar que Marte ha incorporado a su repertorio en los últimos tiempos, como en los trabajos que estuvo preparando este mes en su estancia en París, donde estuvo trabajando sobre su visión de un mundo dominado por la inteligencia artificial y los robots.

Y es que Marte, en opinión de Lombardi, da a sus creaciones "un poder mágico que le permite superar su discapacidad y sus propias limitaciones".

"Todos tenemos un lado bueno y uno malo (...) Lo que decidas hacer con él es casi un superpoder. Como ser un superhéroe, decides salvar al mundo, o puedes fastidiarlo y ser alguien malo", explicó el propio artista, que a menudo usa sus obras para mandar mensajes de paz, convivencia, respeto a la diversidad, o incluso para reflexionar sobre la dificultad de residir en una isla completamente bloqueada.

El ingreso en la Collection de l'Art Brut, que se complementará con una exposición monográfica en Lausana en 2028, se une también a la entrada de sus obras en el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba el pasado agosto.

"Para el museo es fundamental tener obras de Daldo Marte en sus colecciones. Es un espaldarazo al arte 'outsider' y una manera de incorporar este tipo de propuestas al patrimonio de la institución. Es también un reconocimiento al arte contemporáneo de este país", indicó, en declaraciones transmitidas a EFE, el director de esa institución, Jorge Fernández.

"Y es plantearnos una obra que establece una mirada diferente a un artista clásico que ha sido formado en una institución de arte y que ha transitado por los caminos ya más estructurados y más pautados. Daldo es un artista de la calle", completó este experto.