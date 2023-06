Entre protestas y la detención de un activista, el dúo cubano Buena Fe cierra su gira por España

El grupo oficialista cubano Buena Fe tuvo un cierre de gira atropellado en España. La Policía española impidió este sábado una protesta de exiliados cubanos en Madrid y detuvo al activista Lázaro Mireles afuera del auditorio del sindicato comunista Comisiones Obreras, según publicó Radio y Televisión Martí.

"La policía me quería llevar detenido y me metió a la fuerza en un furgón; pero me soltaron, después de hablar conmigo", dijo Mireles al mismo medio. "Lo que ha sucedido en Madrid es una muestra más del alto nivel de complicidad del régimen de La Habana con el socio-comunismo europeo", subrayó.

El activista instó a "abrir los ojos de una buena vez". Mireles culpa a la alta jerarquía policial por su arresto: "Justo en el instante de entrar Buena Fe, me detienen a la fuerza por orden del ministro del Interior Marlaska".

A través de sus redes sociales, Mireles compartió una manta y escribió: "Esta es la pancarta que hicieron hoy los comunistas para el concierto de Mala Fe, pero lo que no te contará ninguno es que para esta payasada y por el miedo que nos tienen movilizaron a 200 efectivos de la policía nacional, ninguno se atreve a dar la cara de verdad".

Según el medio oficialista Prensa Latina, los oficiales rodearon la sede en la que se encontraban Marcelino Medina, embajador del régimen en Madrid, y Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España.

"Cierre de una atropellada gira por España, salpicada por intentos de sabotear sus actuaciones e impedir la libre expresión artística del grupo, por parte de elementos de origen cubano que llegaron hasta el asedio en lugares públicos", detalló el medio oficialista.

Sobre su accidentada gira, Buena Fe atribuyó las cancelaciones y protestas al "odio", lo que se suma a supuestas " amenazas fascistas" de las que señalaron tras no poder presentarse en Salamanca, Zamora y Barcelona.

"Son sucesos sobre los cuales no queremos abundar mucho, pero que han sido protagonistas estos días", señaló el dúo oficialista.

Prensa Latina se encargó de pregonar que a este concierto acudieron "más de 500 personas, donde el arte fue el gran vencedor y el entusiasmo del público no cesó de reconocer con fuertes aplausos y gritos de Viva Cuba a Buena Fe".

