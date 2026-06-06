Escribir desde la diáspora transforma a los autores latinoamericanos en otros personajes

Odette Casamayor ha alcanzado “la convicción de que no existe hogar, solo estar dentro de una misma”.

La cubana Odette Casamayor y otros escritores reflexionan en la Feria del Libro de Madrid sobre lengua, exilio y creación literaria

Madrid/Escribir desde la condición de extranjero imprime a la literatura un carácter singular y la migración transforma a los autores en personajes que nunca habrían existido de haberse quedado en su país. En esa idea coincidieron este viernes varios escritores latinoamericanos durante una conversación en la Feria del Libro de Madrid.

El encuentro, titulado Los viajes equivocados, las esperanzas indefinidas y la creación literaria, fue organizado en la feria por la editorial Sundial House, de la Universidad de Columbia.

“Nací en Cuba, pero ese no es mi único origen, soy fundamentalmente diaspórica”, afirmó Odette Casamayor, nacida en La Habana, aunque ha pasado la mayor parte de su vida entre Europa y Estados Unidos.

La autora de Con tinta negra confesó que la experiencia afrodiaspórica le ha regalado la tranquilidad de encontrarse y amarse en toda su “complejidad y monstruosidad”, así como la posibilidad de construir amores que “le convengan” sin desilusionar ningún código preestablecido.

Para llegar a sentirse en casa, relató, ha alcanzado “la convicción de que no existe hogar, solo estar dentro de una misma”.

El escritor venezolano Juan Carlos Méndez Guédez aceptó, en cambio, que su prosa es un poco “Frankenstein”

“Si no me hubiera tenido que ir de Argentina, nunca hubiera escrito”, señaló por su parte la poeta Valeria Correa Fiz, quien explicó que su literatura nace de la necesidad de hablar en su propia lengua y de la introspección constante que vivió al mudarse primero a Miami, luego a Milán y después a Madrid.

Correa Fiz considera que las personas migrantes pierden muchas cosas, entre ellas la sensación de ser “local”. “Vuelvo siempre en calidad de visitante”, dijo al referirse a las ciudades en las que ha vivido.

El escritor venezolano Juan Carlos Méndez Guédez aceptó, en cambio, que su prosa es un poco “Frankenstein”. A lo largo de su vida, explicó, ha desarrollado una “subjetividad nómada” en la que ha incorporado vocablos de distintos lugares, lo que lo ha obligado a buscar estrategias para que sus textos sean comprensibles para la mayor cantidad posible de públicos de habla hispana.

“Yo no hablo castellano, hablo español puertorriqueño”

Originario de Barquisimeto, Méndez Guédez apuntó que las transformaciones no ocurren únicamente en quien se marcha, sino también en los sitios que permanecen en la memoria y que, mientras tanto, cambian en la vida real.

En ocasiones, dijo, los lugares más melancólicos no están al otro lado del mundo, sino “a dos calles” de la casa en la que uno creció.

“Yo no hablo castellano, hablo español puertorriqueño”, afirmó la lingüista boricua Natalia Olivero Huffman, al referirse a las decisiones que toma a la hora de escribir.

Desde su perspectiva, la vida es un viaje continuo de vuelta a casa. “Se puede elegir el destino, pero el destino elige por ti”, aseguró.