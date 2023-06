Cuba elimina el polémico requisito de repatriación para los deportistas residentes en el extranjero

Entre la polémica por las fugas, este jueves el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), anunció la eliminación del requisito de repatriación para los atletas cubanos residentes en el exterior. La exigencia era un impedimento para aquellos que decidieron emigrar a otro país y quisieran participar en algún evento organizado en la Isla.

El medio oficialista Jit reconoció que este requisito había sido el generador de los mayores debates en el béisbol. Se indicó que corresponderá a las diferentes comisiones nacionales actualizar los reglamentos de sus competiciones, con el fin de que esta decisión surta efecto de inmediato.

El caso más reciente es el de Yasmany Tomás, El Tanque, quien había manifestado su interés de regresar a Cuba y jugar con el equipo Industriales, pero el requisito de repatriación se lo impidió.

A este pelotero, que jugó cuatro temporadas con los Diamondbacks de Arizona y también integró el equipo mexicano de los Cañeros de Los Mochis, le fue informado que con la eliminación de la medida polémica, podrá jugar con Industriales en play off.

"La provincia de béisbol en La Habana acaba de comunicarle a la familia de Tomás que está autorizado para jugar el play off 2023", publicó Por La Goma en Facebook.

El proceso de repatriación, que se autorizó en 2013, ha sido usado por emigrados que quieren comprar una vivienda en la Isla, residir en su país después del retiro o recuperar el acceso a ciertos servicios sociales, pero también implica que la persona puede ser "regulada" con una prohibición de salida al extranjero y que contrae deberes impositivos y legales.

Por otra parte, Denilson Milanés, uno de los cuatro futbolista que abandonaron la concentración de la selección de fútbol cubana en Miami, fue acusado de "traición" por su padre Adilson Milanés, que bajo el auspicio del Inder trabaja en Costa Rica como entrenador de voleibol de playa y sala.

"Mi hijo me traicionó a mí y a su abuela", aseveró este natural de Cienfuegos en sus redes sociales. "Por favor Denilson, regresa", le pidió. Las palabras de Adilson, con estudios en la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, generaron polémica y parecían emanar del oficialismo, de un integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.

Desde su deserción, Denilson Milanés no ha ofrecido ningún comentario. Fue el mismo Milanés el que ante los ataques por parte de los internautas, aclaró que su reacción no tenía que ver con la política. "En mi publicación hablé que me traicionó a mí", subraya. "Ustedes no saben el por qué. Todo lo quieren politizar".

Hasta el momento, suman 33 los abandonos de atletas cubanos en 2023. La cifra no sorprende a Raiko Arozarena, el hermano del pelotero naturalizado mexicano Randy, que llegó a México en una balsa en junio de 2015. "Es algo que lo vemos como común", dijo el atleta en entrevista para los medios que cubren la Copa Oro. "Ha pasado con varios equipos, deportes, que jugadores llegan a países extranjeros y se quedan", precisó.

Raiko Arozarena contó que por la mañana entrenaron y fue al momento del desayuno, que empezaron a contar a la gente. "Vimos que faltaron los muchachos, que se quedaron" en el lugar de práctica. "Cuando nos tocó viajar para Houston, notamos que Roberney Caballero, Denilson Milanés, Neisser Sandó y Jassael Herrera no estaban".

Este miércoles también se confirmó que el ex pelotero y director del equipo de la Isla, Roger Machado, llegó desde hace un mes a Estados Unidos. El periodista Yordano Carmona precisó que su arribo se dio a través del parole humanitario. "Con la escasez que hay en Cuba ahorita se quedan hasta sin testaferros de la dictadura. Sí, Roger Machado vía parole humanitario está hace más de un mes en West Palm Beach. ¡Qué grande eres USA!".

Machado, precisó el comunicador, es recordado por celebrar al Partido Comunista y el "90 cumpleaños del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro.

