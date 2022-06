Frustrado el intento de salida de Cuba del boxeador Andy Cruz

El boxeador cubano Andy Cruz no ha salido de la Isla, según la Federación Cubana de Boxeo, que ha hecho público un comunicado en el que informa de un "intento de salida ilegal" por parte del campeón olímpico. La pasada semana, la página Boxeo Cubano afirmó que el atleta se encontraba en República Dominicana, noticia que fue difundida por la prensa independiente.

La conducta del atleta, advirtieron las autoridades en el mismo boletín, "generará los análisis correspondientes, lo cual informaremos oportunamente".

El lunes comenzaron a circular rumores en redes según los cuales el deportista estaba detenido en Moa, Holguín, tras intentar sin éxito salir de Cuba. 14ymedio intentó confirmar la información con fuentes que aseguraron que Cruz está regulado y no puede salir de la Isla si no es para una competición internacional, pero no logró saber cuál es su situación actual.

La versión de que el boxeador había salido de Cuba fue difundida por el periodista cubano residente en EE UU Willie Suárez el pasado 19 de junio, tomando como referencia la difusión de una foto en la que aparece el boxeador al lado de su pareja en República Dominicana.

Un familiar de Cruz señaló que la imagen no era confiable, que aunque efectivamente se tomó en Dominicana, pudo ser compartida en las redes sociales mientras el campeón olímpico se encontraba en Cuba, y que este lunes buscarían al atleta para verificar si realmente estaba detenido.

Cruz, considerado un destacado del boxeo nacional, fue excluido del equipo Domadores de Cuba, que participó en mayo pasado en el Palenque de la Feria de San Marcos, en Aguascalientes (México).

Antes del torneo en Playa Girón, el medio oficialista Jit indicó que Andy Cruz no estaría presente. "Se ausentó de las últimas jornadas de entrenamiento del equipo nacional y no viajó a Camagüey", informó el comisionado Alberto Puig de la Barca.

Andy Cruz es uno de los atletas premiados por el Gobierno de Cuba tras obtener medallas olímpicas en Tokio 2020 (celebrado en 2021 por la pandemia).

Los campeones fueron obsequiados con autos de gama alta como Mercedes-Benz en enero pasado y la mayoría de ellos se mostró muy agradecida con las autoridades y el difunto Fidel Castro. Otro de ellos, el canoísta Jorge Enríquez, sí tuvo éxito en su empresa de dejar la Isla para llegar a EE UU, en marzo.

