Lastrada por las fugas de atletas, la delegación cubana viaja a Chile para los Juegos Panamericanos

La delegación de 382 cubanos que llegó a Santiago de Chile este martes para competir en los Juegos Panamericanos deberá hacer de tripas corazón para salir airosa de la competición. Marcados por las fugas de atletas de gran calibre y con pocas figuras representativas, las autoridades deportivas no se atreven a poner el listón demasiado alto. Por el momento, apenas aspiran a entre 18 y 22 medallas de oro, 12 de plata y más de 35 de bronce.

"Quisiéramos poder hablar de muchas más, pero no resultaría objetivo ni sincero", admitió en declaraciones al medio oficialista Jit, Ariel Sainz, vicepresidente del Inder, el pasado 2 de octubre. Según el directivo, las deserciones se reflejan en el desempeño de cada delegación durante las competencias. "Hay atletas que pidieron la baja y salieron del país naturalmente", añadió en un intento por justificar la mala situación del deporte en la Isla.

"Nos han perjudicado mucho las deserciones", declaró el entrenador de boxeo Rolando Acebal a la agencia AFP. "Hemos tenido muchas figuras que se nos han ido, de mucha calidad, es una realidad".

En términos de cifras, la crisis se muestra aún más preocupante. El mismo directivo reconoció que, entre enero de 2022 y octubre de este año, cerca de 192 atletas abandonaron delegaciones oficiales, y 34 de ellos "tenían compromisos" con alguna de las 425 categorías del programa de Santiago de Chile.

"Quisiéramos poder hablar de muchas más, pero no resultaría objetivo ni sincero"

Las esperanzas de lograr medallas de oro para la Isla se reducen a la participación de Julio César la Cruz, Arlen López y Lázaro Álvarez en boxeo; Luis Orta y Gabriel Rosillo en lucha grecorromana; Yarislidis Cirilo en canotaje; Idalys Ortiz en judo; Leuris Pupo en tiro y Lázaro Martínez en atletismo. Todos han sido medallistas olímpicos o de campeonatos mundiales.

A sus 34 años, Julio César La Cruz buscará, en la categoría de los 90 kilogramos (kg) en Santiago de Chile, un boleto para ir a París 2024 por un tercer oro en Juegos Olímpicos, después de conseguirlos en Tokio (2020) y Río de Janeiro (2016).

La Isla, que autorizó el boxeo femenino apenas a finales del año pasado,contará también para Chile con tres pugilistas: Legnis Calá (57 kg), Arianne Imbert Lamote (66 kg) y Yakelín Estornell (75 kg). Todas lograron títulos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023.

En los pasados Juegos Panamericanos (Lima 2019) el pugilismo obtuvo ocho preseas de oro. Sin embargo, desde el abandono de Andy Cruz tras un intento frustrado de fuga, el deporte insignia de la Isla sufrió un duro nocaut. Los resultados en los Juegos Centroamericanos y del Caribe también fueron una decepción, con apenas dos insignias de oro sumadas al medallero nacional.

"Nos han perjudicado mucho las deserciones, hemos tenido muchas figuras que se nos han ido, de mucha calidad, es una realidad", declaró recientemente a la AFP su entrenador jefe, Rolando Acebal.

"Nos han perjudicado mucho las deserciones, hemos tenido muchas figuras que se nos han ido, de mucha calidad, es una realidad"

El deporte emblema de Cuba, el béisbol, enfrentará en Santiago de Chile el demonio de los fracasos de los últimos años. Las fugas de peloteros han sido una constante y han golpeado: el slugger Osday Silva y los lanzadores Franky Quintana y Yeudis Reyes huyeron hace apenas unos días cuando el equipo jugaba en Puerto Rico la Copa del Caribe, torneo menor que sí ganó.

El aislamiento en el pobre sistema de ligas local de los peloteros seleccionables, en tiempos en los que torneos internacionales le abrieron las puertas a profesionales, ha sido un factor determinante, explicó Roberto González Echeverría, profesor de la Universidad de Yale y autor del libro The Pride of Havana: A History of Cuban Baseball (1999), en una entrevista con la AFP.

La delegación cubana sufrió otro golpe con la ausencia del cuatro veces campeón olímpico y panamericano y cinco veces campeón mundial en el estilo grecorromano, Mijaín López, que decidió no competir en los Panamericanos, al reconocer que su preparación no fue lo exitoso que hubiera querido y "debía bajar mucho de peso".

López, de 41 años, se enfocará en los Juegos Olímpicos de París 2024, en los que aún aspira a ganar una quinta medalla en la categoría de 130 kilos.

A esta baja habrá que agregar la fuga de la medallista de oro en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe, Hangelen Llanes, que abandonó el 20 de septiembre la concentración del equipo que se encontraba en París antes de viajar a Serbia. Las opciones de medalla se reducen a Luis Orta (67 kg) y Gabriel Rosillo (97 kg)

En judo, la Isla llega con las fugas y abandonos de nueve atletas en tres meses. La salida más reciente, la última semana de septiembre, fue la de Kaliema Antomarchi, medallista de bronce en el Campeonato Mundial de Judo Budapest (2017).

La baja de Antomarchi coincidió con la fuga en Canadá de las judocas Samarys Gregorio, Odelin García y Yurisleydis Hernández, que dejaron al equipo que ganó el segundo lugar en el Campeonato Panamericano y de Oceanía de Judo celebrado en Calgary. Y antes de ellas, en mayo, desertaron Vanesa Godinez (48 kg), Mellisa Hurtado (52 kg), Santa Virgen Romero (78 kg), Blanca Elena Torres (52 kg) y Lutmary García (63 kg) durante su concentración en Francia.

Mijaín López decidió no competir en los Panamericanos, al reconocer que su preparación no fue lo exitoso que hubiera querido y "debía bajar mucho de peso"

Ante la fuga de judocas, es Idalys Ortiz, a sus 34 años y un paso del retiro, la figura central para obtener alguna presea. "No será fácil, pero los retos realmente son los que engrandecen a los seres humanos", dijo a la agencia AFP la cuatro veces medallista olímpica.

En el listado de ausencias también figuran el bicampeón mundial de taekwondo Rafael Alba (lesionado) y el ganador de medalla de bronce olímpico de salto de longitud Maykel Massó (recién operado).

Otras bajas notables son las del el campeón olímpico y bicampeón mundial de lucha Ismael Borrero, que se escapó en México, Juan Miguel Echavarría que se encuentra en Portugal, la la medallista olímpica y campeona mundial del disco, Yaimé Pérez que en julio del año pasado abandonó al equipo en EE UU, el primer por olimpico en canotaje Fernando Dayán que desertó en México en marzo de 2022, y Serguei Torres (canotaje), Manrique Larduet (gimnasia).

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.