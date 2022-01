Niegan la entrada a Cuba al pelotero Lisbán Correa, ex jugador del equipo Industriales

Las autoridades cubanas negaron la entrada al país al ex pelotero del equipo Industriales, Lisbán Correa, El Billy, después de que el estelar bateador permaneciera por más de dos horas este viernes en el aeropuerto José Martí de La Habana, a donde arribó en un vuelo procedente de Panamá.

Correa, de 35 años, fue considerado el mejor bateador de la pasada Serie Nacional de Béisbol, está incluido en el listado de atletas desertores, a los que se les impide el ingreso a la Isla por ocho años tras abandonar una delegación oficial, un argumento que las autoridades migratorias utilizaron para devolverlo a Panamá, según informó el sitio digital Swing Completo.

El portal especializado en béisbol aclara que Correa no abandonó el equipo cubano durante un torneo internacional, sino que el Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (Inder) lo incluyó en el listado de desertores después de que rompiera su contrato con el equipo mexicano los Olmecas de Tabasco, un acuerdo amparado por la oficialista Federación Cubana de Béisbol (FCB).

"Salió de nuestro país con un contrato con la Federación y no cumplió con las cápsulas del mismo"

Tras la ruptura, el Comisionado Nacional de Béisbol, Juan Reinaldo Pérez Pardo, aseguró a la prensa nacional que Correa "salió de nuestro país con un contrato con la Federación y no cumplió con las cápsulas del mismo. Al llamado de la institución para que regresara no lo hizo, el club le estaba facilitando los boletos aéreos para su regreso y los desechó".

El bateador tampoco devolvió entonces su pasaporte oficial y a partir de ese momento decidió convertirse en independiente y conseguir contratos por su cuenta. Por esas razones, las autoridades beisboleras no lo incluyeron en la nómina del conjunto Industriales para la venidera 61 Serie Nacional de Béisbol.

"Yo tenía mucho interés de volver a jugar con los Industriales, pero la comisión decidió que no me iban a volver a dejar jugar, porque decían que yo había incumplido con el contrato", dijo recientemente Correa al sitio Pelota Cubana. "Todavía tengo el deseo, incluso si me dejan voy para allá", reaccionó entonces el deportista ante su exclusión.

Pero, el castigo mayor estaba por llegar. Al impedirle la entrada en la Isla, el Gobierno cubano obliga al bateador a cumplimentar una sanción que le impedirá no solo jugar en los equipos nacionales sino también visitar a su familia o conservar sus derechos ciudadanos en Cuba.

Según cifras oficiales, en los últimos seis años, por lo menos 635 peloteros salieron de Cuba a través de diferentes caminos. Si se tiene en cuenta toda la década, sumarían 862 atletas de todo tipo de disciplinas que se marcharon de la Isla y, desde 2012 huyeron 2.344 entrenadores, 85 de ellos de muy alto nivel.

Para detener esta sangría, un texto publicado recientemente en el semanario oficial Trabajadores proponía hacer uso de la publicidad para aumentar los ingresos de los atletas y la despenalización de la salida de Cuba, con la eliminación de la sanción de ocho años de prohibición de retorno para los desertores.

Sin embargo, la propuesta se ha quedado solo en palabras y este viernes el castigo se ha vuelto a cobrar otra víctima con la prohibición de entrada a Lisbán Correa, una exclusión que aumenta ya el desánimo entre los seguidores del deporte nacional, especialmente entre los fanáticos del equipo Industriales.

