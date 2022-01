Propuestas del oficialismo para frenar la huida de peloteros cubanos, 635 en seis años

En los últimos seis años, por lo menos 635 peloteros salieron de Cuba de distintas formas. Si se cuenta toda la década, 862 atletas de todo tipo de disciplinas se marcharon de la Isla y, desde 2012 huyeron 2.344 entrenadores, 85 de ellos de muy alto nivel.

Todas estas cifras son oficiales y demuestran la magnitud del fenómeno del éxodo masivo en el deporte cubano. Tan grave es el asunto que el semanario oficialista Trabajadores aborda este lunes el asunto sin paños calientes, llegando a ofrecer soluciones novedosas como el uso de la publicidad para aumentar los ingresos de los atletas o la despenalización de la salida de Cuba, que se sanciona con ocho años de prohibición de retorno.

El autor del texto, titulado La dura espina del éxodo, es Joel García León, periodista especializado en deportes, subdirector editorial de Trabajadores y profesor del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, en La Habana. El reportero hace especial hincapié en el béisbol, deporte estrella de la Isla durante los últimos cien años, y que en este recién terminado 2021 tuvo la peor de las temporadas posibles, especialmente en la copa del mundo sub-23 celebrada en México, cuando Cuba perdió a la mitad de los peloteros.



García destaca el reciente hecho de la salida del cienfueguero Christian Sáez, de apenas 14 años, a República Dominicana. También al país vecino se fueron justo antes de Nochebuena Rafael Sánchez, Raico Quiñones y Brayan San Juan, los tres menores.

La razón de tanta salida es, considera el autor del texto, rotundamente económica y no política, como si la desvinculación de ambas cosas fuera posible. "Más de un 90% de la emigración deportiva cubana ha estado marcada, antes y después del triunfo de la Revolución, por probarse al más alto nivel y mejorar sus ingresos económicos. Escasos casos argumentan motivan políticos".

García admite que la motivación económica es muy grande y en las Grandes Ligas de EE UU se puede alcanzar salarios extraordinariamente elevados que resultan tentadores para cualquiera y que el aumento salarial que se hizo en Cuba para los atletas sigue manteniendo nóminas ridículas en comparación con la región. También recuerda que poco a poco y a través de convenios, algunos peloteros han sido contratados en ligas como las de Italia, Canadá, Colombia, Nicaragua, México y la muy poderosa japonesa.

No falta en el texto el reproche a la ruptura del acuerdo con la Major League Baseball (MLB) por parte del expresidente de EE UU Donald Trump. El convenio se realizó en 2018 y era fruto de negociaciones producidas durante el mandato de Barack Obama que implicaban la cesión de un elevado porcentaje a la Federación de Béisbol Cubano como fórmula para facilitar estos contratos, pero la nueva Administración canceló en 2019 el pacto alegando que no iba a permitir esa forma de suministrar financiación al Gobierno de La Habana.

Siendo este el panorama y sabiendo que los deportistas continuarán abandonando la Isla en busca de mejores condiciones, el periodista propone algunas ideas novedosas, entre ellas el uso de publicidad, algo inédito en Cuba y de donde procede la mayoría de los ingresos de los atletas de todo el mundo.

"Aprobada una política de comunicación en el país, pudiera incluirse en los contratos de los jugadores con la FCB ingresos por conceptos de publicidad y promoción, a tono con lo que sucede en ese aspecto en el mundo", sugiere el autor.

La revista Forbes publica todos los años el ranking de salarios de los deportistas internacionales y un dato se mantiene invariable, algunos de ellos perciben infinitamente más dinero de sus contratos de publicidad y sponsors que de los que obtienen por sus servicios profesionales. El tenista suizo Roger Federer es el caso más característico, liderando desde hace años este tipo de podio. En 2020 tuvo ingresos de 93,4 millones de dólares, de los cuales solo 7,4 millones son de su salario. No obstante, el margen que Cuba podría llegar a permitirse también es ridículo en comparación con el que un buen pelotero obtendría en EE UU, entre otros países.

García también abre otro tema controvertido, la sanción que existe para los atletas que se marchan de Cuba sin autorización, que supone ocho años de prohibición de regreso. El periodista sugiere que esto se debería cambiar. Eso sí, para quienes "han mantenido una postura correcta y respetuosa al sistema, háyanse ido de la manera que fuese, pues ocho años sin entrar a tu país arruina sueños, aspiraciones y al final no solo perjudica el deportista, sino al aficionado, a los resultados de Cuba, al pueblo".

García se refiere expresamente a Jorge Soler, Yordan Álvarez y Yulieski Gurriel. Este último, que huyó de la selección cubana durante la Serie del Caribe 2016 acabó firmando un contrato con los Houston Astros por 56 millones de dólares. "¿Quiénes los formaron? ¿Dónde aprendieron ese abecé extraordinario para jugar? ¿Sobre qué bandera se arropan para festejar sus éxitos?", se pregunta García, que añade: "No son nuestros enemigos y hay que entenderlo así, incluso la mayoría han expresado, en público o privado, que les gustaría retirarse de los terrenos en Cuba o volver a vestir las cuatro letras en un certamen internacional. Y eso conlleva flexibilización y diálogo"

El autor señala que es responsabilidad de la parte cubana ser "más ágiles y dialécticos en contratos con ligas profesionales" y considera que podría haber atletas cubanas en España con Iván Pedroso, entrenador de talentos ahora en Guadalajara, o que jugadores millonarios puedan estar motivados para invertir en Cuba.

"Más de 100 peloteros emigrados han retornado por diferentes motivos (no le salieron bien las cosas, no se adaptaron o simplemente probaron y quisieron regresar) y aunque la ruta es larga, no es un sueño imposible que el éxodo de peloteros y de deportistas en general deje de ser una espina más pronto que tarde", concluye el artículo.

