Un ajedrecista cubano conquista una medalla de oro para Ecuador

Enrique Hernández llegó a Quito en 2014, como muchos cubanos, en busca de mejores condiciones de vida.

Eddy Ernesto Enrique Hernández es uno de los nueve competidores de la Isla que defendió otra bandera en la pasada Olimpiada

La Habana/Eddy Ernesto Enrique Hernández le ha dado a Ecuador una medalla de oro en la pasada Olimpiada de Ajedrez, celebrada en Samarcanda, Uzbekistán. “Es una sensación especial porque Cuba forma parte de mi historia ajedrecística… Hoy me toca defender los colores de Ecuador, y lo hago con orgullo, pero sin olvidar ni renegar de mis raíces”, contó al medio especializado Swing Completo.

Enrique Hernández llegó a Quito en 2014, como muchos cubanos, en busca de mejores condiciones de vida. Sus conocimientos del ajedrez le abrieron la puerta como preparador. Según cuenta, representar a Ecuador terminó siendo la unión de sus facetas de entrenador, y la de competidor.

“Fue una decisión meditada, pero también muy natural. Quería seguir aportando al ajedrez ecuatoriano, esta vez también defendiendo sus colores frente al tablero”, contó al mismo medio.

Y añadió:”Llegar a formar parte del equipo olímpico de Ecuador fue cumplir uno de esos sueños que uno conserva durante mucho tiempo. Además, tiene un significado muy especial, porque no se trata solamente de competir. Para mí significa representar al país que se convirtió en mi hogar y, especialmente, representar a Manta, donde he construido una parte importante de mi vida”.

Eddy Ernesto Enrique Hernandez con el equipo nacional de ajedrez de Ecuador. / Facebook

El ajedrecista no olvida su pasado en Mayabeque y que desde pequeño tuvo relación con el tablero ni la motivación de su padre y los consejos de su maestro Lázaro Ramos Chachi. “La participación en la Olimpiada representa un punto muy importante, pero no quiero verla como el final de un camino, sino como el comienzo de una nueva etapa. ¿Hasta dónde puedo llegar? Eso lo determinarán los resultados”.

En Uzbekistán se presentaron otros ocho cubanos representando a otro país. Por México participaron Arturo Augusto Fernández, Tania Miranda y Zenia Corrales. Con Cabo Verde estuvieron Mariano Ortega y Celia Mercedes Rodríguez. Por Panamá Roberto Carlos Sánchez. Con Antigua y Barbuda participó Guillermo Queipo. Mientras por Guinea Ecuatorial compitió Oscar Naranjo.

Las fugas de ajedrecistas ya se reflejan en los resultados. El equipo masculino finalizó en el puesto 53 en la Olimpiada Mundial.

El ajedrez cubano “no atraviesa una crisis de talento, sino de estructura y sostenibilidad. La historia demuestra la capacidad de sus entrenadores para producir y preparar excelentes jugadores”, destacó el medio dominicano Listin Diario.

El Gran Maestro de ajedrez Lázaro Bruzón considera que los malos resultados son “el reflejo de la situación a lo que pasa en Cuba”. La Isla es un nicho de “maestros de fuerza”, que lamentablemente han tenido que emigrar porque ahí “no podemos realizarnos ni existe un plan de vida normal”.

Es lo que se ha replicado en los abandonos de atletas en otras disciplinas. “Lo mejor del arte, de la literatura, de la salud, de la educación están fuera”, afirma. “Y va a seguir pasando por el deterioro del país”.