Nueve cubanos compiten bajo otras banderas en la Olimpiada de Ajedrez

La Isla ocupa hasta el momento el sitio 55 en la rama abierta y el 36 en la femenina

La Habana/Mientras Cuba compite en la Olimpiada de Ajedrez con una escuadra con escasas opciones, el poco talento nacional capaz de contender a nivel internacional ha emigrado y representa a otras naciones. En total, nueve cubanos están bajo los colores de seis países en el torneo que se disputa en Samarcanda, Uzbekistán.

El país más beneficiado con el talento nacido en la Isla es México, que cuenta con el Maestro FIDE (MF) Arturo Augusto Fernández, nacido en Camagüey, con un rating Elo de 2.267, y las Maestras Internacionales (MI) Tania Miranda, también de Camagüey, con Elo de 2.041, y Zenia Corrales, natural de Pinar del Río, con 2.125.

Hasta el momento, justo a la mitad del certamen que dura dos semanas, Fernández ha logrado 2 puntos de 3 posibles, mientras que Miranda suma 2,5 de 4, y Corrales, 2 de 3.

El siguiente país con más cubanos en sus filas es Cabo Verde, que tiene en su representativo a dos agramontinos: el MI Mariano Ortega (2.375) y la candidata a Maestra Celia Mercedes Rodríguez (1.811). Ortega ha conseguido 2,5 de 4, en tanto Rodríguez ha perdido en sus tres presentaciones en el primer tablero del equipo y no ha logrado sumar.

Con Panamá se encuentra el MI avileño Roberto Carlos Sánchez (2.344). Durante las cuatro primeras rondas, solo ha obtenido un punto de tres

Otro cubano en la Olimpiada es el mayabequense Eddy Ernesto Enríquez (2.197), quien representa a Ecuador y ha sumado 2 de 3 puntos. Con Panamá se encuentra el MI avileño Roberto Carlos Sánchez (2.344). Durante las cuatro primeras rondas, solo ha obtenido un punto de tres. Asimismo, el MF camagüeyano Guillermo Queipo ha aportado 1.5 de 4 para Antigua y Barbuda, lo mismo que el habanero Oscar Naranjo para la causa de Guinea Ecuatorial.

En esta cita el gran ausente nacido en la Isla es el estelar Gran Maestro (título más alto que otorga la Federación Internacional de Ajedrez) Leinier Domínguez, quien en la pasada Olimpiada de Ajedrez de 2024 compitió bajo la bandera de Estados Unidos, que fue subcampeón del certamen, lo que convirtió al habanero en el primer cubano con una medalla por equipos en esta clase de eventos.

Leinier Domínguez es considerado como el segundo mejor ajedrecista en la historia de la Isla, solo por detrás de José Raúl Capablanca.

Otros ajedrecistas nacidos en la Isla ausentes en este torneo son el experimentado GM Neuris Delgado y la Gran Maestra Femenina Jennifer Pérez, ambos radicados en Paraguay, así como Roberto García Pantoja, que compite por Colombia.

En la Olimpiada de este año, que culminará el 27 de septiembre, Cuba ocupa hasta el momento el sitio 55 en la rama abierta y el 36 en la femenina, muy distantes de aquellas delegaciones que encabezaban el propio Leinier Domínguez y Lázaro Bruzón. Por ahora, la mejor actuación individual por el equipo de la Isla corre a cargo de la MI Ineymig Hernández, con 3.5 de 4 y una ganancia de 16 puntos para su Elo de 2157.

La mejor actuación individual por el equipo de la Isla corre a cargo de la MI Ineymig Hernández

En esta edición del torneo compiten 208 equipos en la categoría abierta (cuyos grandes favoritos son Estados Unidos, India, China y el país sede) y 191 en la femenina, donde India, Georgia y Kazajistán partieron como principales candidatas. Este lunes se cerrarán las primeras seis rondas del torneo, habrá un descanso este martes y el miércoles se reanudará la acción hasta el domingo.

Hace dos años, en un escenario similar al actual, de los 18 cubanos que viajaron a Budapest para competir en la Olimpiada de Ajedrez, ocho jugaron bajo otra bandera. Además de Leinier Domínguez con EE UU, Roberto Pantoja participó por Colombia, Neuris Delgado y Jennifer Pérez representaron a Paraguay, Zenia Corrales y Tania Miranda a México, Roberto Carlos Sánchez a Panamá y Mariano Ortega a Cabo Verde.

La Unión Soviética es el máximo ganador histórico en la sección abierta de las Olimpiadas de Ajedrez, con 18 medallas de oro. Lejos aún se encuentran Estados Unidos y Rusia, con seis títulos cada uno. En la categoría femenina también la URSS mantiene la primera posición, con 11 títulos, cinco por arriba de China, mientras que Georgia tiene cuatro y Rusia, tres.