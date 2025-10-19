Un árbitro ofrece disculpas a una periodista a la que llamó “fresca” y “atrevida”

El árbitro Luis Felipe Casañas le dijo a la periodista Brita García que estaba consternado por lo sucedido.

La Habana/Entre las indisciplinas y castigos que vive la pelota cubana, el árbitro Luis Felipe Casañas ofreció una disculpa a la periodista Brita García. El arrepentimiento se dio después de que la comunicadora denunciara en sus redes sociales al juez por llamarla “una fresca” y “una atrevida” y que “no sabía nada” de béisbol.

Según contó García, el árbitro la insultó “delante del Comisario de Juego y todos los presentes en los palcos bajos del Estadio Guillermón Moncada”, en la quinta entrada del partido entre Santiago de Cuba y Las Tunas.

García detalló que Casañas pidió un encuentro en que estuvieron el resto de los árbitros, el supervisor y el Comisario de Juego. “Casañas se mostró consternado y arrepentido de su comportamiento”, dijo. “El resto de sus compañeros mostró respeto por el trabajo. Todos dicen trabajar con respeto y para reforzar el béisbol cubano, Patrimonio de la Nación”.

La comunicadora detalló que denunció la situación a “fin de detener este tipo de actuación que he enfrentado” a lo largo de su vida profesional

La comunicadora detalló que denunció la situación a “fin de detener este tipo de actuación que he enfrentado” a lo largo de su vida profesional. “El machismo sigue entronizado y todos los comités de género y demás instancias con este fin deben mantenerse y actuar con rigor”, precisó.

La molestia de Casañas fue por una publicación en Facebook de la periodista. García consideró excesivo el castigo de siete juegos que impuso la Comisión al santiaguero Jeison Martínez por protestar dos decisiones de los jueces.

El caso se regó como pólvora. “Algunos por solidaridad con Brita, sobre los que somos colegas de ella y la conocemos, y otros, porque estos temas ‘venden’ bastante”, publicó el medio especializado en Facebook DPorto Sports LLC. “Entre publicaciones y comentarios, se podría decir que fue lo ‘más pegado’ en béisbol cubano este viernes”, agregó.

El mismo medio lamentó el silencio absoluto tras las disculpas. “Esto más que una crítica, es un llamado de atención a la realidad que vivimos y en lo que nos hemos convertido”, expuso.

“Nos interesa más el problema que la solución del mismo. Nos fijamos y reaccionamos más a una ofensa/error, que cuando el que se equivoca reconoce lo que hizo y se arrepiente. Estamos en un punto, creo yo, donde preferimos el enfrentamiento que el entendimiento. O las banalidades y controversias personales, que los actos físicos o virtuales que resaltan nuestros principios éticos y morales. Los cuales, por desgracia, cada día se desvanecen más”.

En la Serie Nacional de Béisbol han reinado los escándalos en las últimas semanas. El Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (Inder) dio a conocer que por indisciplina fueron sancionados con cinco partidos: el manager Vicyohandri Odelín y los peloteros Yordanis Samón Matamoros y Eglis Eugellés Antunez. Todos de Camagüey. Además del Comisionado provincial Roger Jesús Montada Feria.

Otras sanciones son al manager Vicyohandri Odelín y los peloteros Yordanis Samón Matamoros y Eglis Eugellés Antunez. Todos de Camagüey

Del juego entre Mayabeque y Las Tunas del domingo pasado fueron castigados con cinco juegos Yoelkis Cruz, Deismel Hurtado.

A Rigoberto Hernández, entrenador de Mayabeque, le impusieron cinco juegos de suspensión “por dirigirse a un árbitro con malas palabras”, luego de una decisión en primera base. En tanto el director de Granma, Jorge Miranda, el castigo fue de 10 partidos de suspensión por “protestar de forma muy descompuesta una decisión arbitral”.

Eriel Sánchez, director del equipo de Los Gallos de Sancti Spíritus y ex mánager del equipo Cuba, que golpeó con un “objeto de madera” (en una primera versión se dijo que había sido un bate, pero Sánchez lo negó) a Miguel Rojas Rodríguez, funcionario de la Comisión Nacional de Béisbol y gloria deportiva de la Isla, a finales de septiembre.

La Comisión Nacional de Béisbol suspendió a Eriel Sánchez y Miguel Rojas por cinco y tres años, respectivamente.