Las autoridades cubanas subestiman sus ganancias por los peloteros contratados en el extranjero

Con parte del dinero obtenido por los contratos de peloteros en el extranjero, se pagaron los uniformes de los equipos para la próxima Serie Nacional.

Aseguran que los más de 30 atletas que juegan con siete países apenas reportan 2,3 millones de dólares a la Federación de Béisbol

La Habana/La Federación Cubana de Béisbol (FCB) reportó ingresos de unos 2.300.000 dólares por los peloteros contratados en las ligas de Japón, México, Italia, Canadá, Venezuela, Rusia y Nicaragua. Según el medio oficialista Cubadebate, la Isla “recibe entre un 10 y un 20% por cada atleta contratado en el exterior”. Sin embargo, la cantidad es inferior a los 2.920.000 dólares que ingresaron a las arcas por los contratos de tres atletas Raidel Martínez, Liván Moinelo y Ariel Martínez en la Nippon Professional Baseball (NPB) en la presente temporada.

La FCB contabiliza a 120 peloteros colocados en el extranjero entre los años 2020 y 2024. De ellos, 35 atletas tenían contratos a finales de la temporada pasada, según datos ofrecidos por Canal Habana.

En el balance oficial se precisó que “565.256 dólares se emplearon en la compra del vestuario de la Liga Élite y la Serie Nacional” de este año y que se destinaron otros 539.412 para los uniformes de la próxima campaña.

En cambio, hubo muy poco para las categorías inferiores, pese a que en diciembre de 2024, el presidente de la FCB, Juan Reinaldo Pérez Pardo, afirmó que eran una prioridad en la proyección de 2025.

Entre los gastos en favor de peloteros juveniles, se encuentran los 3.000 dólares, que aseguró la federación, usó para comprar zapatillas a 18 atletas del equipo Sub-12 que participó en el Mundial de la especialidad en Taina, China.

Parte del dinero que ingresó a las arcas oficialistas, 297.619 dólares, se utilizaron en la “compra de pelotas para todas las categorías”. Los federativos anunciaron a finales del año pasado que 30.000 pelotas de diferentes características se distribuyeron para todos los municipios y estaban destinadas a la iniciación de la Serie Nacional y hasta la categoría sub-12 años.

Se emplearon 62.577 dólares en la compra de bates de madera. Sin embargo, en la pasada edición de la Serie Nacional, la Comisión Nacional de Béisbol de Cuba delegó en las provincias los bates por falta de dinero. "Resulta negativo totalmente que el béisbol cubano tenga que vivir momentos como estos", publicó la revista especializada Swing Completo. "Las carencias, unidas a las malas decisiones han hecho del pasatiempo nacional un deporte poco vistoso".

Además, la FCB destinó otros “14.222 dólares en la compra de guantillas de bateo”. La federación pagó 210 000 dólares para comprar de pelotas Kenko para el béisbol infantil. Se destinaron 74.062 dólares en la ropa de los árbitros.

Una cifra importante, 536.900 dólares, fue empleada para “la compra de boletos aéreos y demás insumos necesarios para los viajes a los 17 eventos internacionales que se ejecutaron este año”. Sin embargo, por falta de dinero Cuba no asistió a la Copa del Caribe. De acuerdo con el medio especializado en Facebook Por la Goma, el oficialismo argumentó la falta de liquidez para “costear el pago de 65 dólares diarios por cada atleta”, alrededor de 14.000 dólares en total.

Durante la pasada Asamblea Nacional de Béisbol varios Comisionados Provinciales se quejaron de las malas atenciones hacia los atletas en algunos hoteles del país donde la alimentación ha sido pésima.

En la reunión se denunció también el incumplimiento del pago del salario de los atletas, como el ocurrido con el equipo de Santiago de Cuba.

Pese a que parte del dinero, 119.000 dólares, que ingresó a las arcas estatales por los peloteros contratados en el extranjero se canalizó a la compra de superficie de juego, implementos y vestuarios del Béisbol 5, más las ceremonias de premiaciones, muchas sedes y “estadios no tienen el mantenimiento requerido”.