El balista cubano Emanuel Ramírez se fuga en Paraguay

La Habana/Mientras el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) celebraba porque se “cumplió el objetivo” en los Juegos Panamericanos Júnior en Paraguay y que la conquista de 47 medallas (19 de oro, 13 de plata y 15 de bronce) se “ajustó a lo previsto”, se confirmaba este domingo la fuga del lanzador de bala (balista) Emanuel Ramírez.

Este domingo el vicepresidente del Inder, Raúl Fornés Valenciano, y el director general de Deportes para Todos, José Cedeño Tamayo, recibieron en el aeropuerto de La Habana a parte del grupo de atletas. “Nos sentimos orgullosos por su actuación, por ser cubanos y haber cumplido la misión con la que todos fueron a Paraguay, donde se valoró nuestra reserva deportiva”, dijo Fornés sin tocar el tema de las deserciones.

Según el medio especializado Deporcuba, el atleta “decidió abandonar la delegación cubana” antes de abordar el vuelo a la Isla. Ramírez considerado como un “talento que apuntaba a consolidarse en las pruebas de lanzamiento dejó atrás su trayectoria en el ámbito institucional, sumándose a la lista de figuras que buscan un futuro fuera de las estructuras deportivas de Cuba”.

El balista formó parte del equipo de 44 atletas: 20 mujeres y 24 hombres, que viajó a Asunción para el evento que concluyó el pasado 23 de agosto. Era un referente de la especialidad. “Emanuel elevó su tope histórico hasta 18,62 metros en la impulsión de la bala durante la X Prueba de Confrontación del Equipo Nacional en La Habana”, publicó el oficialista Periódico Girón. El registro lo ubicó en el peldaño 13 en la historia de esta prueba en Cuba.

La huida de Ramírez es un duro golpe para el deporte cubano. En julio pasado tuvo una participación sobresaliente en el Mitin de Luxemburgo. En agosto del año pasado con una marca de 18,42 metros se ubicó en el décimo sitio en el Campeonato Mundial de Atletismo para menores de 20 años. Siendo en ese momento el tercer cubano en una final de la impulsión de la bala en este tipo de eventos.

Ramírez se sumó a las fugas de los medallistas de bronce en Asunción, los remeros Robert Landy Fernández, Félix Puente Batista y Keiler Ávila Núñez, que siguen sin acercarse a la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (Conare) para iniciar su proceso para solicitar asilo.

Además, de la balonmanista Suannet de la Caridad Nápoles y el judoca Jonathan Delgado no se sabe su paradero hasta el momento. Con el fin de los Juegos Panamericanos Júnior, la Comisaría Décima de Asunción finalizó la búsqueda de los atletas que abandonaron la delegación cubana.