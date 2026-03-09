Cuba asegurará su pase a la fase final si vence a Puerto Rico en el Clásico Mundial

Cuba se mantiene al paso de Puerto Rico en la cima del Grupo A, ambos con un récord de 2-0

La Habana/Pese a que el panorama lucía sombrío la víspera del Clásico Mundial de Béisbol, Cuba sumó este domingo su segundo triunfo al vencer 7-4 a Colombia. Al igual que en su primer partido ante Panamá, a quien derrotó 3-1 en el debut en San Juan, Puerto Rico, una temprana demostración de poder ofensivo impulsó a la Isla hacia la victoria.

Aunque Colombia abrió la pizarra en la parte alta del primera entrada, al aprovechar el descontrol del abridor villaclareño Denny Larrondo y gracias a un elevado de sacrificio de Jordan Díaz, la ventaja sudamericana duró muy poco. La novena dirigida por Germán Mesa fue contundente y respondió también en el primer inning. Con dos jonrones, uno de Ariel Martínez que impulsó tres carreras y otro solitario de Erisbel Arruebarrena, el Team Asere tomó una ventaja que ya no soltó en el juego.

Para la sexta entrada, Cuba amplió su ventaja, debido a una deficiente defensiva colombiana. Tito Polo dejó caer un elevado en el jardín central, que habría sido el último out de ese episodio, lo que permitió anotar a Yoel Yanqui. Un bateador después, el jardinero izquierdo Harold Ramírez no pudo controlar una línea del bate del habanero Yiddi Cappe, lo que derivó en un batazo triple que sumó dos carreras al marcador.

Colombia intentó responder en el séptimo capítulo. Con dos corredores en base, el tercera base Giovanny Urshela conectó una línea en medio del diamante para empujar la tercera carrera del equipo sudamericano. El lanzador holguinero Emmanuel Chapman pasó estragos y, tras conceder dos bases por bolas, dio un pelotazo a Polo, lo que llevó a que los colombianos anotaran su cuarta carrera. Aunque los cafeteros se acercaron en el marcador, los relevistas cubanos ingresaron en una buena tarde y lograron sofocar la amenaza.

Con la victoria, Cuba se mantiene al paso de Puerto Rico en la cima del Grupo A, ya que ambos equipos tienen un récord de 2-0, lo que ha despertado más interés en el duelo que ambos sostendrán este lunes por la noche, pues el ganador asegurará un cupo a los cuartos de final del torneo.

Esta será la tercera vez que se enfrenten en un Clásico Mundial. En la edición de 2006, ambas selecciones chocaron en dos ocasiones con un triunfo por bando, aunque el más importante se lo adjudicó la Isla, entonces dirigida por Higinio Vélez, que le garantizó el pase a la semifinal. Asimismo, ambos equipos han logrado llegar a la final de este torneo: Cuba, en 2006, cuando perdió la final ante Japón, mientras que Puerto Rico lo hizo en dos ocasiones, 2013 y 2017, en las que cayeron ante República Dominicana y Estados Unidos, respectivamente.

La buena actuación de Cuba –que no mostró este tipo de poder cuando terminó en el cuarto lugar del Clásico Mundial de 2023, cuando apenas conectó dos jonrones, mientras que ahora, en solo dos juegos, ya duplicó esa cifra– ha dado la oportunidad a medios y comunicadores oficialista de echar campanas al vuelo. “Qué dirán ahora los odiadores que decían que ese equipo no ganaba ni un solo juego en el Clásico Mundial; recordarles que estamos invictos”, escribió en Facebook Luis Lamoth Quiala, periodista de Radio Mayarí.

Otra voz que se sumó fue la de Yurisbel Gallardo Ballat, rector de la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez. También en las redes sociales, señaló que “no es casualidad que algunos no quisieran vernos ahí. Les aterra que, a pesar de bloqueos, adversidades y discursos de división, sigamos demostrando al mundo lo que somos: imparables. No se trata de coincidir en todo, se trata de no olvidar que somos un mismo pueblo”.

En su mensaje hizo alusión a algunos aficionados que se han manifestado en los juegos que Cuba ha tenido en Puerto Rico. El más representativo se dio en el partido inaugural ante Panamá. Detrás del home plate, donde la cámara de televisión enfoca gran parte del encuentro, un aficionado mostró una pancarta con la leyenda “Abajo la Dictadura Díaz-Contados”. El mensaje, captado por la cadena de televisión Fox y replicado por varios medios, dio la vuelta al mundo, aunque el mánager Germán Mesa aseguró que no lo vio.

También ante Colombia las cámaras apuntaron a dos aficionados que tenían pulóveres negros con la frase “Díaz-Canel singao”, un mensaje de protesta antigubernamental que, utilizado dentro de la Isla, puede conllevar largas penas de cárcel.