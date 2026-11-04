Cuba hace historia y gana el primer oro olímpico juvenil de Baseball5 en Dakar

La medalla de oro en Dakar amplió el historial de éxitos de Cuba en el Baseball5 internacional.

La Habana/Cuba se convirtió en la primera campeona olímpica juvenil de Baseball5 al derrotar en dos sets a Taipéi Chino (Taiwán) y conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La tropa de la Isla bajo las órdenes de Sergio Arturo Pérez confirmó su dominio internacional en esta disciplina con una victoria que la coloca en la historia del deporte.

Este resultado, destacó el analista y cronista deportivo cubano Juan Carlos Guerra Alonso, JuanK, “tiene un significado especial porque hablamos de un deporte que, más allá de sus escenarios internacionales, tiene raíces profundamente populares en nuestra tierra”.

Guerra Alonso subrayó que “este deporte que comenzó en los barrios de Cuba y fue extremadamente popular, se ha convertido —aún con sus modificaciones, diferencias reglamentarias y evolución competitiva— en el mejor deporte colectivo de la Isla”.

“Fue la revancha perfecta”, señaló Raúl Rodríguez en el espacio deportivo Dporto Sports News. “En la fase de grupos, los taipeyanos se impusieron a los cubanos también 2-0, con cerrados marcadores de 5-3 y 5-4”, agregó.

La tropa dirigida por Pérez es el equipo número uno del ránking mundial. El equipo se impuso en la final disputada este martes en el Complexe Tour de l’Oeuf con marcadores de 2-1 y 7-1.

El equipo se impuso en la final disputada este martes en el Complexe Tour de l’Oeuf con marcadores de 2-1 y 7-1.

El triunfo tuvo un significado especial para Cuba, que consiguió revertir el resultado adverso ante los asiáticos en la fase de grupos. En la primera confrontación, el conjunto de Taiwán había derrotado en dos sets a equipo de la Isla, en lo que representó la primera derrota en un evento de los Juegos Olímpicos.

La medalla de oro en Dakar amplió el historial de éxitos de Cuba en el Baseball5 internacional. Antes de conquistar el primer campeonato olímpico juvenil de esta disciplina, la selección ya había ganado las dos ediciones de la Copa Mundial Juvenil de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol, celebradas en 2023 y 2025.

Con este resultado, Cuba reafirmó su condición de número uno del mundo y añadió un título olímpico juvenil a su trayectoria en una modalidad que combina velocidad, coordinación y habilidades propias del béisbol y el softbol.

Por su parte, Taipéi Chino, segundo del ránking mundial, obtuvo la medalla de plata después de una destacada participación en el torneo, en la que consiguió uno de los resultados más relevantes al vencer a Cuba durante la fase de grupos.

México también tuvo una actuación histórica al quedarse con la medalla de bronce del Baseball5 en Dakar 2026, luego de derrotar a Kenia con marcadores de 13-4, 2-3 y 7-3 y revirtió así la derrota en dos episodios que había sufrido ante el conjunto africano durante la fase de grupos y aseguró su lugar en el primer podio olímpico juvenil de la disciplina.