El conjunto de la Isla lleva dos derrotas, con 14 goles en contra y solo tres a favor

La Habana/El Mundial Sub17 se ha convertido en una pesadilla para Cuba. La tropa comandada por el artemiseño Sandro Sevillano fue humillada con un marcador contundente de 9-0 en el segundo partido del evento que tiene lugar en Doha, Catar. El resultado pasó a ser el más abultado en contra de un conjunto de la Isla en torneos internacionales. En las estadísticas adversas están las derrotas 8-0 ante Suecia (Mundial Francia 1938) y ante la Unión Soviética (Juegos Olímpicos de Moscú 1980). “Ni siquiera se puede apelar a justificaciones puntuales porque no se trató de forma sino de contenido”, publicó el diario oficialista Jit.

Al referirse a la actuación del equipo cubano que ha retornado a este evento después de 35 años, subrayó: “No hay espacio para la alegría después de perder por nueve goles, ni siquiera es cómoda la resignación, mas los matices alimentan la certeza de que se hizo cuanto se podía”.

Al final del encuentro, Sevillano aceptó que la superioridad del rival, por lo que pidió al equipo “aprender” y sobre todo que “disfrutaran la oportunidad que no se tiene todo los días de enfrentar un equipo como ese y que rectificaran en la medida de lo posible”.

Sin puntos en el Grupo F y con un partido pendiente ante Croacia, Sevillano ha pedido a los atletas, “afrontarlo con la cabeza en alto”. Les ha dicho que “el resultado se acepta mejor si entiendes que te esforzarte y diste todo”. La realidad es que pese a que gane el encuentro, no se clasificará a la siguiente ronda, con lo que ha fracasado en su misión.

Sin puntos en el Grupo F y con un partido pendiente ante Croacia, Sevillano ha pedido a los atletas, “afrontarlo con la cabeza en alto”.

La página en Facebook, Cuba camino a Los Ángeles 2028, que ha seguido de cerca la actuación del conjunto cubano, señala que este tipo de resultados “exige una evaluación seria de la preparación y del proceso de formación” y dependerá de la capacidad de los directivos y el entrenador para “identificar las carencias y trabajar sobre ellas con continuidad”.

“La portería cubana ha sido un auténtico tiro al blanco en este arranque de torneo”, advirtió el medio especializado Swing Completo, al recordar que antes del tropiezo ante Senegal, el cuadro de Tayikistán goleó al representativo de la Isla 5-3. “Acumula 14 goles en contra en apenas dos partidos”.

El mismo medio recordó que “la clasificación al Mundial constituye una oportunidad importante para el desarrollo de los jóvenes futbolistas cubanos, pero competir en este escenario exige mucho más que talento individual. Organización, preparación física, experiencia internacional y capacidad de adaptación son factores indispensables”.

En el Mundial Sub17 en Escocia (1989), Cuba no pudo superar la fase de grupos, al sucumbir 0-3 ante Baréin, 0-3 contra Escocia y 2-2 frente a Ghana. En Italia (1991) no pasó de la primera ronda con derrotas 1-2 con Ghana, 0-1 con Uruguay y 2-7 tras enfrentar a España.