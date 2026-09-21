Los directivos de Mayabeque y Las Tunas incumplen las promesas de vivienda a dos peloteros

El lanzador Yadián Martínez dice que si no le entregan un local antes del 1 de octubre, se va, mientras que Yordanis Alarcón rechaza un inmueble en mal estado

La Habana/El lanzador Yadián Martínez dio un ultimátum a la directiva de Mayabeque: o le entregan el local que le ofrecieron para vivir en lo que terminan la casa que le prometieron hace siete años por su desempeño individual, o se va. El principal pitcher se dijo dispuesto a esperar hasta antes del primer día de octubre.

Martínez pidió su baja del equipo a mediados de septiembre. “Me voy con el corazón roto. No aguanto más”, dijo al periodista oficialista Pavel Otero. El atleta se cansó de las promesas incumplidas. De una casa que sigue en obra negra y en la que no han hecho nada desde hace tres años.

“El caso ha quedado solo en palabras y reuniones”, contó el comunicador. El atleta no ve intenciones de los funcionarios de avanzar sobre esos bloques de concreto sin techo y en medio de una maleza que debería ser su casa. “Todo tiene un límite”, subrayó Otero.

Según el espacio en Facebook Cuba Grand Slam, el club Matanzas se interesó por el pelotero que entre 2023 y 2025 registró 190,1 entradas y 213 ponches con el conjunto canadiense Panteras de Kitchener y que viene de un paso por el Toronto Maple Leafs.

“De acuerdo con Baseball Cuba Data, Martínez encabeza a todos los lanzadores cubanos en salidas de calidad (36) durante las últimas cinco Series Nacionales, considerando únicamente la etapa regular”, recordó el medio especializado Dporto Sports News. “Es decir, la situación habitacional corresponde a un pitcher de 31 años que lleva más de una década compitiendo en el principal nivel del béisbol cubano, que ha sido internacional y que todavía aparece entre los lanzadores de mayor consistencia del país”.

Bloques de concreto sin techo y en medio de una maleza, así luce la que sería la vivienda de Yadián Martínez. / Dporto Sports News

Un pelotero de la Serie Nacional debe subsistir con un salario básico mensual de 3.725 pesos, además de algunos incentivos adicionales.

“Últimamente hemos visto varios casos de peloteros decepcionados, reclamando determinadas condiciones o incluso alejándose de sus equipos y de la propia Serie Nacional. Ahí están Luis González en Camagüey, Yadian Martínez con Mayabeque y Yunieski García en Artemisa”, publicó Cuba Grand Slam. “Jugadores que terminan desengañados y casi desesperados después de haber entregado una parte importante de su carrera –y algunos prácticamente toda– a una liga en la que tuvieron que vivir de favores, cuando su talento podía haberles permitido probar suerte en otros lugares”, agregó.

Un caso similar al de Martínez es el de Yordanis Alarcón con Las Tunas. El miércoles pasado la Comisión Provincial de Béisbol dio a conocer al equipo para la venidera 65 Serie Nacional y el veterano no figuró.

“Su salida responde a una decisión personal, vinculada a desacuerdos con las autoridades provinciales sobre la permuta de su vivienda. Al no llegar a un consenso, Yordanis decidió dar un paso al costado y no jugará con el conjunto verdirrojo”, publicó el portal Tiempo 21.

De acuerdo con Otero, a Alarcón le ofrecieron un vivienda, pero cambió de dueño y lo directivos le ofrecieron “un local con cuatro paredes en muy malas condiciones”, lo que rechazó.