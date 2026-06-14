Al pelotero Yadián Martínez le prometieron una vivienda hace seis años y la obra sigue abandonada entre la maleza

La dirección de la provincia de Mayabeque le prometió una vivienda a Yadián Martínez y a seis años así luce la obra.

La Habana/Una de las figuras de Mayabeque, el lanzador Yadián Martínez, sigue esperando la vivienda que le prometieron hace seis años. La denuncia desde el oficialismo llegó a través del periodista Pavel Otero, quien exhibió en sus redes fotos de la obra inconclusa: bloques de concreto sin techo y en medio de una maleza que día a día crece. “Martínez tiene necesidad de vivienda desde hace varios años, y aún está nadando en las turbulentas aguas de la burocracia y las promesas incumplidas”, subrayó el comunicador.

“Esto es una falta de respeto hacia un atleta que ha entregado su carrera al béisbol cubano”, subrayó el espacio en Facebook Somos los Cachorros de Holguín. “Estamos hablando del pitcher más importante de su provincia, un hombre que ha defendido los colores de Cuba en el plano internacional”, puntualizó.

“El asunto es grave, aunque no es un proceder aislado. Centenares de peloteros y cubanos en general están envueltos en dificultades similares”, expuso el medio especializado Swing Completo.

Al pelotero, que se encuentra en Canadá cumpliendo un contrato pactado por la Federación Cubana de Béisbol (FCB) con Panteras de Kitchener, la dirección de la provincia de Mayabeque le prometió una vivienda y le otorgaron el terreno hace seis años, pero en los tres últimos no ha habido avances. “A ese ritmo, se retira Yadián y aún no va a tener su vivienda”, ironizó Otero.

El comunicador reconoció la difícil situación económica que vive la Isla, pero “irrita que la usen como excusa para justificarlo todo” y lamentó que los directivos de Mayabeque “no puedan otorgarle una casa terminada al principal pitcher que tiene la provincia”.

“Esto es una falta de respeto hacia un atleta que ha entregado su carrera al béisbol cubano”, subrayó el espacio en Facebook Somos los Cachorros de Holguín. / Pavel Otero

“¿Si no hay una vivienda hecha, no pueden ofrecerle un local en desuso, que tenga buenas condiciones constructivas y se pueda adaptar rápidamente a una vivienda habitable, sin tener que empezar desde cero la fabricación?”, cuestionó Otero al tiempo que advirtió que por omisiones, varios peloteros emigran y les otorgan en otras provincias lo que no les otorgan en su lugar de origen.

El comunicador recordó que poco pueden hacer por cuenta los peloteros con un salario de 3.500 pesos, “una de las cifras más bajas en la lista salarial del país”. Al cambio actual son alrededor de cinco dólares. Más cuando un cartón de huevos se cotiza en 3.000 pesos y un pomo de aceite en 1.500 pesos..

El incumplimiento de promesas a los atletas no es nuevo en la Isla. En julio de 2025, se reveló que al entrenador del pentacampeón olímpico Mijaín López y de otros medallistas, Raúl Trujillo, el Instituto Nacional de Deportes Educación Física y Recreación (Inder) le entregó un vehículo con más de 190.000 kilómetros recorridos y llantas desgastadas.

Una unidad, denunció el luchador retirado Roly Dámaso, con “tres rines 14 y uno 16 (llantas), sin goma de repuesto, además que los cauchos están lisos y tiene dos golpes visibles en la carrocería”.

Meses antes, en marzo, el campeón olímpico de boxeo, el cubano Erislandy Álvarez, criticó la entrega de vehículos con desperfectos que hizo días atrás el Inder para estimular a sus deportistas destacados. “Para qué me etiquetan en esa entrega si lo que me dieron fue una mierda”, publicó el pugilista en Facebook y poco después eliminó el post. El pugilista tuvo que invertir más de 5.000 dólares para que esté en condiciones aceptables.