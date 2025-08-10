Un entrenador denuncia el robo de celulares al equipo de fútbol sala de Pinar del Río

El hurto se registró durante la madrugada en el motel deportivo del Inder en La Habana

La Habana/Seis integrantes del equipo de fútbol sala de Pinar del Río fueron víctimas de robo la madrugada de este sábado. Según denunció el director técnico Lorenzo Martínez Gener, un individuo, que presuntamente "trabaja" en el motel deportivo del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) de La Habana, en Mulgoba, “sustrajo seis celulares del interior de la habitación donde pernoctaban los muchachos”.

El también profesor subrayó a través de sus redes sociales que es “inaudito y poco profesional que estas cosas sucedan en un torneo nacional de primera categoría en Cuba”, haciendo referencia al Campeonato Nacional. Asimismo, declaró que “alguien tiene que responder por esto”.

Martínez Gener precisó que “las autoridades deportivas de la provincia y de la AFC [Asociación de Fútbol de Cuba] no han dado respuesta ni estuvieron presentes durante este vergonzoso y engorroso proceso”. El director técnico cuestionó que si esto sucede “en un evento deportivo organizado por el organismo rector del deporte en un país y de su federación deportiva, qué podemos esperar para el pueblo”.

“El dolor de perder un móvil en Cuba, es casi comparable con perder a algún ser querido, para los tiempos que corren”, agregó.

De acuerdo con un informe elaborado por el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) y Cuba Siglo 21, en la Isla aumentaron con mucha fuerza los robos en 2024, con 615 más que en 2023, pero también las agresiones, con 32 más, y los clasificados genéricamente como “otros”, que subieron en 82. No obstante, hubo una disminución en los asaltos (31 menos) y asesinatos (30).

El caso de los integrantes de fútbol sala de Pinar del Río se suma al robo de “objetos deportivos” del equipo Industriales mientras se alistaba para el encuentro contra Santiago de Cuba como parte de la Liga Élite que este año finalizó.

Los implementos fueron sustraídos del ómnibus en el que viajaba el club, mientras este se encontraba en el Parque Céspedes, en el corazón de la ciudad oriental. Entonces las autoridades no ofrecieron información en medios oficiales y aseguraron que la Policía “está llevando a cabo una investigación para identificar a los posibles responsables”.