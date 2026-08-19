La Federación Cubana delega a las provincias la dotación de los uniformes de béisbol

A partir de la siguiente temporada los uniformes de los equipos de béisbol serán responsabilidad de cada provincia.

La medida fue anunciada por el presidente del organismo Juan Reinaldo Pérez y entrará en vigor a partir del siguiente año

La Habana/La empresa italiana TeamMate, con sede en San Marino, dejará de proveer los uniformes para los equipos de la Serie Nacional. A partir de la siguiente temporada la vestimenta “será responsabilidad de cada territorio”, anunció este martes el presidente de la Federación Cubana de Béisbol (FCB) Juan Reinaldo Pérez. El pulóver “podrá incluir la publicidad”, aseguró.

El anuncio, calificado de “inédito” por el medio especializado Swing Completo, “merece ser analizado más allá del dictamen oficial y de cualquier intento de presentarlo como una simple variante organizativa. Porque hay una pregunta inevitable: ¿se trata de una solución ante las dificultades existentes o de una manera de trasladar el problema y los gastos hacia las provincias?”.

El año pasado la FCB desembolsó 565.256 dólares para la compra del vestuario de la Liga Élite y la Serie Nacional. Además, pagó otros 539.412 por el de esta campaña, 1.104.708 dólares en total. De ahí que Pérez confirmara que ya se tenían los uniformes para la próxima serie que iniciará en octubre.

El acuerdo con la empresa italiana data desde el año 2018 como proveedor oficial de las pelotas de béisbol, cuyo costo por bola en 2020 fue de 12 dólares, más del doble de las que las que fabrica la empresa Rawlings para las Grandes Ligas desde 1977 con un valor de poco más de cinco dólares.

El año pasado la FCB desembolsó 565.256 dólares para la compra del vestuario de la Liga Élite y la Serie Nacional. Además, pagó otros 539.412 por el de esta campaña

TeamMate ha sido denunciada, además, por enviar “pelotas defectuosas” a la Isla. En agosto pasado tuvo que indemnizar a la Federación Cubana de Béisbol tras entregarle más de 2.000 bolas en mal estado. La compañía culpó a una fábrica en China donde elaboran sus productos y ofrecieron a las autoridades cubanas suministrar de forma gratuita las bolas de la próxima temporada.

Además del inconveniente con las pelotas, la empresa italiana ha sido evidenciada por retrasar el inicio de la Liga Élite por una demora en la entrega de los uniformes, y que incluso llegaron a la Isla con errores ortográficos.

Pese a que ya no surtirá de uniformes a los equipos de la Serie Nacional, la FCB mantiene el acuerdo con TeamMate para seguir dotando de implementos de los equipos de béisbol en eventos internacionales.

Sobre los patrocinios, hasta el momento la empresa estatal Cubadeportes ha fracasado en su intento por vender patrocinios en miles de dólares para equipos de béisbol en la Serie Nacional.

La publicidad, en general, no ha fructificado en el deporte cubano. En 2021, las autoridades abrieron la puerta a una privatización de la gestión de las instalaciones deportivas. El primero de los recintos en pasar a manos de las “nuevas formas de gestión económica”, como llamaron los federativos al sector no estatal, fue el emblemático Estadio Latinoamericano, sede del equipo de pelota habanero Industriales.