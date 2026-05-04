El Inder frustra la participación de Dainé Pedré Garcés en un evento clasificatorio

En enero pasado el organismo retiró el apoyo a la ciclista Marlies Mejías García, que tuvo que recurrir a los donativos

La Habana/La “situación política y económica” en la Isla frustró la participación de la nadadora cubana Dainé Pedré Garcés en el Open de República Dominicana, clasificatorio para los Juegos Centroamericanos. Así lo confirmó la primera medallista de oro en la categoría en 200 y 400 metros combinado individual en los Juegos del Alba en Caracas (2023). “Simplemente, no me pudieron enviar”, subrayó.

Pedré Garcés contó en un video publicado en su cuenta de Instagram que tras dos años alejada del alto rendimiento, decidió "volver a nadar". Su intención era ser parte de la delegación cubana que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que tendrá lugar del 24 de julio al 8 de agosto de 2026, para ello se preparó e igualó marcas por las que el oficialismo la llamó la “reina de la natación”.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), el organismo que regula las salidas, bases de entrenamiento y contrataciones internacionales, no le brindó el apoyo.

“Perdí la oportunidad de clasificar, perdí un evento que llevaba años esperando, además de toda la preparación que hay antes de eso”, lamentó. La habanera recalcó su malestar: “Y lo más triste es que no fue por falta de nivel, sino por falta de oportunidad”.

El Inder regula las salidas, bases de entrenamiento y contrataciones internacionales, no le brindó el apoyo

En los juegos del Alba, Dainé Pedré Garcés también sumó medallas de plata en 200 metros pecho, 100 metros mariposa y en relevo mixto 4 por 100. Además, se llevó el bronce en 200 metros mariposa. A sus 17 años, se colgó seis medallas.

“Las medallas que obtuve en Venezuela indicaron que cumplí mis objetivos a corto plazo, logrando bajar la mayoría de mis marcas. Al mismo tiempo, tracé nuevas metas para los Juegos Centroamericanos, donde daré lo mejor de mí”, declaró en ese momento al oficialista Cubadebate.

Ninguno de esos logros fueron suficientes para que el Inder la respaldara en su objetivo. “Duele, porque cuando vuelves a empezar desde cero, nada es fácil. Pero aún así lo hice: me entrené, me preparé y creí”, expresó la nadadora.

No es la primera atleta a la que da la espalda el Inder. A finales de enero, el organismo marginó a la ciclista de pista Marlies Mejías García. La Federación Cubana de Ciclismo le informó que “no podría apoyarla en ninguna prueba de pista este año debido a la falta de fondos”.

La mujer tuvo que recurrir a los donativos para cubrir los gastos de preparación para participar en el Campeonato Panamericano y en las Copas del Mundo. Pese a que le retiró el apoyo, el régimen se colgó la medalla de plata que ganó en el scratch del Campeonato Panamericano, que la clasificó para la Copa del Mundo en Australia.

Mejías reconoció el mes pasado que “pedir ayuda no me resulta fácil, pero este camino es más grande que el miedo o el orgullo”. La ciclista terminó en el lugar 18 su participación en la Copa del Mundo de Pista 2026, que tuvo lugar en Nilai, Malasia.

La cubana fue la tercera del continente americano en conseguir 132 puntos que se suman al ranking mundial y a su clasificación rumbo a los juegos de Los Ángeles 2028.