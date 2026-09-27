El judoca Andy Granda lleva tres años esperando la casa que le prometieron en Matanzas

La Habana/Más de tres años han pasado desde que le ofrecieron una casa en Matanzas, pero el campeón mundial de judo (2022) Andy Granda sigue esperando. “Otra promesa incumplida” de vivienda, denunció el periodista oficialista Pavel Otero. Antes fueron denunciados los casos de los peloteros Yadián Martínez en Mayabeque y Yordanis Alarcón en Las Tunas.

Según el comunicador, a su regreso del evento en Taskent, Uzbekistán, las autoridades “le ofrecieron a Granda algunas opciones de casas, pero estas no reunían las condiciones constructivas apropiadas” y las rechazó.

El judoca prefirió “un terreno para levantar su vivienda desde cero”, con el compromiso de que tendría el apoyo de las autoridades de la provincia para su construcción. Como medallista mundial recibía mensualmente 1.250 pesos cubanos (menos de dos dólares al cambio oficial flotante actual). “Él no puede levantar su casa con sus ingresos personales porque bien sabemos cómo es el salario de nuestros atletas”, subrayó el comunicador.

“Sabemos que el país no cuenta con los recursos para cubrir las necesidades de vivienda y otras cuestiones personales de todos los atletas... Sin embargo, con aquellas figuras que son las más relevantes de su deporte, hay que buscar alternativas para priorizarlos”, consideró Otero.

Pese a que los atletas de alto rendimiento recibieron un aumento en sus ingresos mensuales y desde julio pasado se acordó la entrega de 5.590 pesos, menos de 10 dólares, la cantidad sigue siendo insuficiente frente al comportamiento de los precios y al costo de la canasta de bienes y servicios en la Isla.

Luego de que se hizo público el caso de Yordanis Alarcón, en Las Tunas, el pelotero fue contactado por las autoridades para dar iniciar su proceso.

Luego de que se hizo público el caso de Yordanis Alarcón, en Las Tunas, el pelotero fue contactado por la gobernadora Yelenis Tornet Menéndez y el director provincial de la Vivienda Héctor Rodríguez Espinosa. Le aseguraron que se “iniciaría con los trámites” de su inmueble.

En enero de 2023, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación le informó que “no contaba con disponibilidad de viviendas para satisfacer su solicitud”.

El primer secretario del PCC en la provincia Osbel Lorenzo Rodríguez reconoció el reclamo actual del pelotero, pero aclaró que no era porque la vivienda en que reside esté en malas condiciones, “al contrario, es un apartamento espacioso (tres cuartos) y en una zona donde tiene corriente 24 horas y agua casi permanente”. Además, precisó que “esta casa se le había otorgado a él por el Gobierno, hace algunos años”.

El funcionario precisó que desde el pasado 2 de septiembre se ofreció una vivienda a Alarcón, pero “no estuvo de acuerdo”. Las máximas autoridades, además del caso del pelotero, tienen pendiente “culminar el inmueble de Héctor Castillo y entregarla antes de iniciar la Serie Nacional”. También les queda el compromiso de “adaptar un local en el municipio Manatí para entregar como una casa a Yudier Rondón” y buscar una alternativa de solución para que resida el ex lanzador Alejandro Menese.