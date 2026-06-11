Las lesiones no abandonan al cubano Jordan Díaz, que renuncia a un evento en Birmingham

El triplista español de origen cubano piensa en regresar el próximo año de cara a Los Ángeles 2028

La Habana/Problemas físicos han llevado al triplista cubano Jordan Díaz a renunciar al Campeonato Europeo de Atletismo 2026 de Birmingham, Reino Unido, que tendrá lugar del 10 al 16 de agosto próximo. En su cuenta de Instagram, el atleta escribió “Road to 2027”, y a la pregunta de un seguidor, confirmó que no estaría en el evento que conquistó hace dos años en Roma. Díaz piensa regresar el próximo año con el objetivo de llegar a los Juegos Olímpicos en Los Ángeles 2028.

Las lesiones son el talón de Aquiles de Díaz, de 25 años. De sus problemas casi crónicos en la rodilla pasó a una rotura del cuádriceps. En la temporada invernal surgió un problema en los isquiotibiales (músculos situados en la parte posterior del muslo).

Aunque intentó regresar a las competencias en febrero pasado, molestias lo llevaron a abandonar el Meeting de Liévin. El español de origen cubano no compite oficialmente desde el 17 de septiembre de 2025.

Aunque intentó regresar a las competencias en febrero pasado, molestias lo llevaron a abandonar el Meeting de Liévin

“Sus únicos saltos oficiales fueron en agosto de 2025, cuando se proclamó campeón de España en Tarragona y luego en la calificación de los Mundiales de Tokio, en septiembre, cuando se lesionó en el cuádriceps”, subrayó el medio deportivo As.

Además, se ha confirmado su separación del entrenador Iván Pedroso, el hombre que lo acogió en el centro de entrenamiento en Guadalajara, España, cuando desertó en 2021.

Díaz sigue viviendo en Guadalajara y se mantiene entrenando en un gimnasio. De acuerdo con el diario español La Razón, la intención del triplista de viajar a Estados Unidos se ha visto truncada por “problemas con su visado”.

La situación le ha impedido, además, incorporarse al equipo de Travis Geopfert, técnico de la campeona olímpica, Tara Davis-Woodhall, en la Universidad de Arkansas.

También ha roto la relación con toda la estructura creada a su alrededor, encabezada por su representante Alberto Suárez. A ello se suma, la falta de apoyo de Puma desde que en febrero pasado el grupo chino Anta Sports Products tomó el control de la marca alemana. Omega y Red Bull se han convertido en los únicos patrocinadores del atleta.