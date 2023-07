Con 74 medallas de oro, Cuba cumplió su meta en los juegos de El Salvador pero queda en tercer lugar

Superada por México y Colombia, Cuba finalizará en la tercera posición del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que este sábado celebrarán su clausura en la ciudad de San Salvador después de dos semanas intensas de competencias. Tras los torneos de este viernes, Cuba suma 194 trofeos, de los cuales 74 son de oro, 58 de plata y 62 de bronce.

La delegación de la Isla, conformada por más de 500 deportistas, cumplió su objetivo de llevarse a casa 70 medallas de oro pero no con quedar en el segundo lugar del certamen. En la cima del medallero está México, con 447 condecoraciones, seguido por Colombia, con 239.

Aunque para este sábado aún hay partidos, ya no es posible que Cuba logre arrebatarle el segundo lugar a la delegación colombiana. Queda pendiente para este sábado un encuentro entre la selección femenina de voleibol con la de Colombia, donde está en juego una medalla de bronce. En la disciplina de karate, el cubano Daniel Ducasse se enfrentará primero al costarricense Alexander Vergas y luego al dominicano Anel Castillo.

Cuba ha ganado medallas de oro en 20 disciplinas y fue en la lucha libre donde mejor suerte corrió, con 15 preseas.También obtuvo nueve en atletismo, dos en boxeo, cuatro en canotaje de velocidad, dos en ajedrez, dos en ciclismo de ruta, dos en buceo deportivo, dos en esgrima, dos en gimnasia artística, dos balonmano, ocho en judo, una en karate, tres en remo, una en vela, cinco en tiro deportivo, cuatro en natación, tres tenis de mesa, dos taekwondo, una voleibol y dos en levantamiento de pesa.

La única medalla de oro en balonmano la ganó este viernes, después de vencer 30 sobre 29 a República Dominicana.

En estas dos semanas, los atletas cubanos también fueron noticia más allá de sus desempeños. La tiradora Laina Pérez protagonizó uno de los momentos más citados por la prensa al rechazar una medalla de bronce y entregársela a la mexicana Alejandra Cervantes en la prueba de 10 metros de pistola de aire individual femenino.

El polémico reglamento de los juegos establece que un país no puede ganar los tres puestos del podio. En esta competencia, México se había quedado con la presea de oro y de plata, por lo que se asignó la de bronce a Pérez. En un acto de justicia deportiva, la cubana cedió el premio. "Quien hizo el reglamento no fue atleta y, si lo fue, ya se le olvidó", dijo en ese momento la atleta. "La medalla no es mía, es de ella", agregó.

De igual manera, el encuentro de la selección de baloncesto masculino contra El Salvador, realizado el sábado pasado por la noche, rompió el récord de audiencia de toda la competencia con más de 10.000 aficionados. Los salvadoreños no estuvieron ajenos al desempeño de los atletas cubanos y asistieron a varios encuentros. Frases como "son buenos porque son altos", "los muchachos han estado en altas ligas" o "como no tienen internet, se dedican más al deporte", se escuchaban en las filas para ingresar a los estadios.

También, el cubano Lázaro Martínez alcanzó este viernes un nuevo récord en los juegos, con una marca de 17,51 metros en salto triple y que le valió para llevarse la medalla de oro.

En un recuento, Cubadebate reconoce el logro de los atletas en la capital salvadoreña, pero asegura que hay "insatisfacciones" con medallas que pudieron haberse ganado o "desempeños que decepcionaron".

A diferencia de la inauguración de los juegos, la ceremonia de clausura será a puertas cerradas en la pista de atletismo de la Unidad de El Salvador, cerca de la Villa Centroamericana donde se hospedan las delegaciones. Yamil Bukele, presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), detalló que el evento es privado para cuidar la integridad de los atletas, aunque será transmitido por los canales oficiales.

La ceremonia de este sábado es la antesala a los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se realizarán en Santo Domingo, República Dominicana, en 2026.

