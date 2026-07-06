La nadadora cubana Andrea Becali impone récord en Australia y es favorita para los Centroamericanos

La cubana Andrea Becali detuvo el cronómetro en 54,85 segundos en la piscina del complejo deportivo Sleeman Centre de Brisbane.

Es la segunda atleta en bajar de los 55 segundos en la prueba de 100 metros estilo libre

La Habana/La cubana Andrea Becali detuvo el cronómetro en 54,85 segundos en la piscina del complejo deportivo Sleeman Centre de Brisbane, Australia. La hazaña supuso el récord nacional en 100 metros estilo libre en el Campeonato de Curso Corto, superando en dos centésimas (54.87) la marca de la baracoesa Elisbeth Gámez, impuesta el 14 de diciembre de 2022.

“Becali se convierte en la segunda cubana de la historia en bajar de los 55 segundos en esta prueba”, destacó el medio especializado Deporcuba.

La empresa encargada de los derechos exclusivos para comercializar los productos y servicios relacionados con el deporte en la Isla, Cubadeportes, destacó la potencia, técnica y determinación de Becali para “apoderarse de un récord que simboliza el relevo generacional y el empuje de una nueva camada de nadadoras cubanas”. La pasión de la atleta, “inspira a futuras generaciones y reafirma que el deporte en el archipiélago sigue creciendo con pasión y talento”, agregó.

Además, la nadadora bajó 98 centésimas a su anterior mejor marca personal (55.83), que registró el 11 de diciembre de 2024 en el Campeonato Mundial de piscina corta disputado en Budapest, Hungría.

La pasión de la atleta, “inspira a futuras generaciones", destacó la empresa Cubadeportes

Becali se consolida, así, como una de las aspirantes a medallas en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. En abril pasado no sólo rompió el récord nacional en 50 metros libres al cronometrar 25,87 segundos en el Abierto de Natación que tuvo lugar en Australia.

Con 21 años, en esa jornada no solo rebajó dos veces su registro personal: primero al parar el reloj en 26,28 segundos en la fase preliminares y luego superar la barrera en la Final B. Con lo que se convirtió en la primera nadadora de la Isla en bajar los 26 segundos.

“Su tiempo en Gold Coast no solo es un récord nacional, sino un hito motivacional para la natación cubana, que celebra esta luz de velocidad y proyección internacional”, publicó el medio oficialista Cubadebate.

El analista deportivo Miguel Ángel Castell advirtió en junio pasado de que a los Centroamericanos sólo se llevará a cuatro competidores. “Es la cifra más reducida de un equipo de natación en los últimos 30 años y probablemente de la historia”, señaló en el espacio en Facebook Seguidores de la natación cubana. Del grupo, Yadier Estrada, Laurent Estrada y Vladimir Hernández “llegarán sin competencias internacionales, sin registros oficiales y bajo condiciones extremas de entrenamiento”.

Ante este panorama, Castell considera que “las mayores opciones de medallas están cifradas en Andrea Becali (50, 100 y 200 libre). También se espera una destacada participación de Laurent Estrada, candidata a estar en varias finales”.