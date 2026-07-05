Los peloteros cubanos Dennys Laza, Frederich Cepeda y Yordanis Samón no son convocados a los Centroamericanos

El pelotero Yasier Andy González, de Holguín, entre los convocados para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La Habana/Los peloteros Dennys Laza, Frederich Cepeda y Yordanis Samón han sido excluidos del primer listado para el equipo nacional que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, denunció el medio especializado Swing Completo. “Son apenas tres de los centenares de afectados”.

El mismo medio recordó que sobre Laza existe “una constante marginación” al momento de la integración de equipos nacionales. Los seguidores del jardinero confiaron que el evento en Santo Domingo serviría como una especie de “disculpa” por parte del alto mando del béisbol cubano y sería incluido en la cita múltiple. Pero, “nada más lejos de la realidad”. Lamentó que las autoridades deportivas no tomaran en cuenta el promedio de bateo del veterano que fue de .323 ni sus cinco jonrones y 30 carreras impulsadas. “El veto fue implacable”.

Sobre Frederich Cepeda pesa, quizás, “una de las decisiones más burdas. Es conocido que la Federación Cubana de Béisbol apartó al espirituano de sus planes hace algunos años, en una rutina que alejó al extraclase bateador del V Clásico Mundial”, recordó.

Swing Completo recordó que Cepeda “apabulló con saña al pitcheo rival en la IV Liga Élite”. Un promedio ofensivo de .386, unido a 10 bambinazos y 32 remolques fueron cartas de presentación más que sólidas. Sin embargo, “una vez más resultó invisible para aquellos que trazan los destinos en la Isla”.

Yordanis Samón, según la publicación, resulta un “personaje no grato para la Comisión Nacional y ya ni siquiera existe el más mínimo pudor en mostrarlo”

Yordanis Samón, según la publicación, resulta un “personaje no grato para la Comisión Nacional y ya ni siquiera existe el más mínimo pudor en mostrarlo” y recordó que “las críticas en más de una vez a las directrices del ente burocrático fueron una especie de castigo”. Los dígitos de average (.371), jonrones (5) y carreras impulsadas (31) pudieron haber sido incluso mejores, pero la respuesta habría sido la misma. “Samón es uno de aquellos que conforman la lista negra, que los hundió en una constante negativa a la hora de representar a Cuba en eventos internacionales”.

La ausencia de los peloteros se sustenta en los atletas que dio a conocer el colaborador de la Agencia Cubana de Noticias, Boris Luis Cabrera. “Los jardineros Yoelkis Guibert Steven (Santiago de Cuba), Leonel Moas Acevedo (Camagüey) y Yasier Andy González García (Holguín), junto al receptor Harold Vázquez Rizo (Santiago de Cuba)”, deberán presentarse este lunes en el Estadio Latinoamericano.

La lista inicial se complementa con Yulieski Miguel Remón Tejada (Granma), Luis Vicente Mateo Terry (Cienfuegos) y Jeison Martínez Rodríguez (Mayabeque), además de los lanzadores Frank Abel Álvarez Díaz (Pinar del Río), Yunieski García Viera (Artemisa) y Armando Abdiel Dueñas Moré (Matanzas).