La pelota cubana está "detenida en el tiempo", admite el director de la selección nacional

La Habana/“Realmente nos hemos detenido en el tiempo”, valoró este miércoles el mánager del equipo Cuba de béisbol, Alexander Urquiola, quien dijo haber caído al tercer lugar en el último campeonato internacional que disputó la Isla –la VI Copa del Caribe– se debe a que compitió con un equipo joven, sin experiencia internacional, en el que no pocos miembros vestían por primera vez el uniforme de la selección nacional.

Pese a haber ocupado un puesto en el podio del certamen disputado en Bahamas, del 23 al 28 de octubre, Cuba no pudo refrendar el título que consiguió el año pasado en Puerto Rico, un triunfo que fue el primero logrado a nivel mundial por el país en ocho años.

El resultado, señaló Urquiola en una entrevista que concedió al periodista oficialista Evyan Guerra en YouTube, se debe a las carencias en el rendimiento de los atletas cubanos y a que el nivel de los demás equipos de la región “va en aumento”.

“A nosotros lo que nos falta es jugar más, en las categorías inferiores sobre todo. Prácticamente no celebramos campeonatos y eso es esencial. Si el atleta no juega, no crea habilidades. Eso es lo que han hecho estos equipos del torneo, que por nombres nos parecen raros, pero tienen jugadores insertados en ligas de nivel con mucho oficio”.

El mánager subrayó que es indispensable trabajar con los peloteros desde niños, “con las categorías Sub-12, Sub-15, con los de 18 años… Si no juegan, los niños no van a desarrollar las habilidades y es algo que los otros equipos sí han hecho”.

“Tenemos que sentarnos a analizar lo que está pasando. Cuando llegamos a instancias superiores, ya arrastramos estos problemas”, agregó Urquiola en su mensaje, retomado por Swing Completo.

Ante ese panorama, el director hizo una crítica sobre la decisión de cancelar el campeonato Sub 23 en Cuba, “algo que afecta el correcto desarrollo de los peloteros. No tenemos una Serie Nacional Sub-23 donde estos atletas que vinieron aquí puedan jugar un campeonato largo de hasta 100 juegos. Eso sería lo ideal, pero ni siquiera 10 partidos y eso nos afecta mucho”, subrayó.

El mensaje parece destinado a las autoridades deportivas, que informaron el 15 de octubre pasado que se cancelaba ese torneo juvenil, debido a que la mitad de las provincias “no están en condiciones de desarrollarlo”. La razón: el evento se hace con el presupuesto local y no hay fondos. De hecho, es la segunda vez consecutiva que el certamen se suspende por falta de recursos.

El mánager abundó en el tema y señaló que muchos de los peloteros fueron a Bahamas “nunca participaron en eventos de este tipo y algunos prácticamente ni juegan en la Serie Nacional”.

Después, matizó y aseguró que “no es que los demás conjuntos sean mejores que nosotros. Cuba tiene talento en el béisbol”. Para ejemplificar, habló de “los muchos peloteros en MLB”, aunque no mencionó que para ello tuvieron que abandonar el país para desarrollar al máximo sus capacidades. La gran mayoría de los atletas que han huido de Cuba son peloteros. Según un recuento del semanario oficialista Trabajadores, en enero de 2022, al menos 862 atletas habían abandonado la Isla en una década, de los cuales 635 fueron jugadores de béisbol.

Además, otro golpe para el deporte lo dio el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), que pospuso, por la crisis, los dos certámenes de béisbol más importantes a nivel nacional, la III Liga Élite y la 64 Serie Nacional. El primero se celebraba a finales de año y se ha pospuesto para el próximo marzo, mientras que el segundo, que este año se disputó de marzo a julio, se jugará hasta septiembre de 2025, con lo que, técnicamente, no habrá un campeón el año que viene, ya que finalizará el certamen en 2026.