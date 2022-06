El pelotero cubano Roidel Martínez pide su baja tras ser excluido del equipo Sub-23

Estaba cantada la baja del jardinero Roidel Martínez tras ser excluido del equipo Sub-23, que participa en el Campeonato Mundial que se lleva a cabo en Aguascalientes (México). El pelotero, reveló el periodista Francys Romero, "realizó su pedido este mismo lunes en la provincia de Pinar del Río".

Según publicó el comunicador en Béisbol FR!, el atleta acudió por la mañana a la sede del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) y la Comisión Provincial "con la carta de baja redactada". Y aunque hubo directivos que intentaron disuadirlo, la marcha, les hizo saber, "ya estaba decidida".

A través de sus redes sociales el pinareño compartió el pasado 7 de junio un video en que expone su molestía al periodista Osbel Benítez Polo por ser relegado del equipo nacional Sub-23 sin más argumento que un "hemos visto, hemos hablado y tú no puedes estar en el equipo", que le dijeron los entrenadores.

En el mismo video explica que,al finalizar el entrenamiento, lo llamaron los entrenadores para informarle. El atleta les dijo que aceptaba la determinación, pero que le detallaranlos motivos por los qué no fue incluido. "Es que no puedes estar, no puedes estar, decidimos que no puedes estar".

El lugar de Martínez, quien había tenido dos entrenamientos, fue ocupado por el jugador de Granma, Francisco Venecia. "Nadie me dijo que no podía estar porque hice algo mal o porque se comenta tal cosa", explicó el pelotero. "Si me preguntas ahora, te digo que quiero pedir la baja y no jugar más pelota", advirtió.

En la Serie Nacional 61, el bateador zurdo posee una línea ofensiva con 76 hits, 11 dobles, un triple y cuatro jonrones. Para Francys Romero, ninguno de los jardineros del equipo que concursa en Aguascalientes tuvo un mejor rendimiento que el pinareño".

La exclusión de Martínez hizo recordar la que vivieron Luis Enrique González y Darlin Jíménez, quienes fueron "borrados" de último momento del listado del equipo Sub-23 que en el 2021 viajó a México para el Campeonato Mundial que se celebró en el estado de Sonora. En este eventó se registró la fuga de 12 atletas, la mitad del equipo dirigido por Eriel Sánchez.

"Días más tarde tanto González como Jímenez solicitaron sus bajas, las cuales recibieron en un tiempo bastante rápido, entre 1 y 3 semanas", recordó Romero.

