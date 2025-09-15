Otro pelotero cubano abandona su contrato con un equipo de las Grandes Ligas

Briam Reyes Cedeño el día en que firmó su contrato con Cardenales de San Luis.

Briam Reyes Cedeño regresó a la Isla después de que en junio pasado firmó con Cardenales de San Luis y recibió un bono de 130.000 dólares

La Habana/El lanzador Briam Reyes Cedeño incumplió su contrato con Cardenales de San Luis de EE UU por el que recibió en junio pasado un bono de 130.000 dólares y retornó este domingo a Cuba. El pelotero será colocado en la “lista restringida”, una medida que toman los equipos de las Grandes Ligas para evitar que un “jugador firme con otras franquicias” en caso de que hipotéticamente vuelva a abandonar la Isla en el futuro, informó el periodista Francys Romero.

El matancero de 17 años fue parte del listado de 187 promesas del béisbol que fueron ofrecidas en diciembre del año pasado en las tryouts (pruebas) organizadas por la Federación Cubana de Béisbol a los cazatalentos. Al no obtener los resultados esperados, Reyes abandonó la Isla en marzo pasado y se dirigió a República Dominicana.

Con un sobresaliente palmarés deportivo, Reyes fue acogido por la Academia de Yuan Pino, que se dedica a formar y colocar a peloteros cubanos. En julio pasado, esta escuela ya sumaba 15 jóvenes de la Isla con acuerdos con clubes de EE UU. Uno de ellos fue el joven matancero, que solo permaneció tres meses bajo las órdenes de Cardenales de San Luis.

Reyes Cedeño sienta un mal precedente e “impactará” en la percepción general que tienen las franquicias sobre el talento cubano. En julio pasado Marcos Belén Pileta abandonó su contrato con el equipo Guardianes de Cleveland, filial de un club estadounidense, y regresó a la Isla para reintegrarse al béisbol nacional.

El cubano Miguel Vargas con la bandera de Cuba en el estadio de Medias Blancas de Chicago. / Facebook/DPorto Sports LLC

A Belén le dieron un bono por 110.000 dólares. El joven reconoció que su regreso se debió a que “no le hablaron claro”. Al medio especializado Swing Completo dijo que también hubo “problemas familiares” y el supuesto uso de “sustancias ilegales”, pero nunca le mostraron “un papel o alguna firma, ni me enseñaron la muestra”.

Mientras unos rompen su relación laboral, otros muestran con orgullo la bandera de Cuba. Miguel Vargas, Luis Robert y Edgar Quero posaron con el estandarte en el estadio de Medias Blancas de Chicago. Los tres son un referente para el club en la presente temporada.

Otros atletas siguen en la búsqueda del sueño de Grandes Ligas. El próximo jueves Alex López se presentará ante cazatalentos en el terreno de La Salvia, Bonao, República Dominicana.

El joven pertenece a la Academia de Chiqui Mejías y es representado por Harold Mena.

“Varias franquicias de Grandes Ligas han confirmado la asistencia. El infielder natural de Isla de la Juventud es elegible a firmar en el venidero período internacional que abre el 15 de enero de 2026”, adelantó Francys Romero.