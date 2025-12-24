El pelotero Diego Fernández se libera del yugo de la Federación Cubana de Béisbol

El atleta se establece en República Dominicana, donde entrenará en la Academia Cacon, ubicada en Santo Domingo

La Habana/El pelotero cubano Diego Fernández escapó del yugo de la Federación Cubana de Béisbol (FCB) que se está adueñando de la carrera de los talentos de 18 años con la obligación de que firmen contratos internacionales a través de esta entidad oficial. El atleta llegó este martes a República Dominicana en busca de una oportunidad en alguna filial de los equipos de las Grandes Ligas de EE UU.

El periodista Francys Romero informó que el deportista entrenará en la Academia Cacon en Santo Domingo, que se centra en el desarrollo de peloteros. Uno de los atletas destacados egresados de esta cantera es Diego Tornes, que en marzo pasado oficializó su contrato con Atlanta Braves por 2.500.000 de dólares.

Fernández, adelantó el comunicador, “es elegible a firmar una vez sea declarado agente libre”. El jardinero representó a La Habana en los Campeonatos Nacionales de la categoría Sub-18 durante 2023 y 2024.

El joven estaba en la preselección del equipo Industriales. Sin embargo, la crisis que vive la pelota cubana con la fuga de jóvenes, dificultades en la transportación y retraso en los salarios que no superan los 17 dólares, llevaron a Fernández a emigrar.

En el último mes del año, también abandonaron la Isla y se establecieron en República Dominicana, Leskian Acosta, uno de los mejores lanzadores en la categoría de 15 años y que integró el equipo Cuba Sub-15 en septiembre pasado. Además, Miguel Chirino, hijo del ex jugador de Industriales, Iraklys Chirino. Los cazatalentos lo ubican con cualidades como un infielder con brazo preciso y bateador.

A mediados de diciembre en República Dominicana se oficializó la contratación de 1.000 peloteros de 24 países. De acuerdo con el periodista Francys Romero, 41 cubanos alcanzaron su sueño. La Isla fue la cuarta nación en este rubro, sólo detrás de México, Venezuela y República Dominicana.

La última transacción cubana fue la de Alejandro Bustamante. El pasado 5 de diciembre oficializó su llegada a los Milwaukee Brewers, proveniente de la Academia de Ray Castillo. Romero destacó del pelotero “la recta con movilidad y chance de ser abridor con excelentes pitcheos secundarios como el slider en 84 millas por hora”.

Por su parte, Eddy Díaz firmó un contrato con los Algodoneros de Guasave en la Liga Mexicana del Pacífico. El cubano es representado por Carlos Pérez de R&I Total Sports. Los Arizona Diamondbacks tienen acercamientos con Leonardo Sevilla. El acuerdo inicial es de 725.000 y se concretaría el 15 de enero de 2026.