El pelotero Ediel Ponce se fue de Cuba para escapar del Servicio Militar y ahora jugará en las Grandes Ligas

La Habana/Ediel Ponce logró este sábado un acuerdo con los Angels de Los Angeles. El pelotero abandonó Cuba en 2024 resentido porque tras representar a la Isla en el Premundial de béisbol en la categoría sub-18 en Panamá, recibió una orden de reclutamiento para el Servicio Militar. Ese fue el premio por ser la principal figura entre los lanzadores del equipo en el evento.

Ponce contó a la plataforma Tigres Avileños que, pese a su buen nivel de juego, no pudo esquivar la obligatoriedad del Servicio Militar y ningún directivo hizo nada para liberarlo de la convocatoria. “Me dolió cantidad. Nunca pensé que eso me fuera a pasar en Ciego de Ávila”, dijo el pelotero.

El atleta reveló que vivió constantes desatenciones por parte de la Comisión Provincial de Béisbol en su natal Ciego de Ávila. “Cuando estaba en la Serie Nacional me decían que yo era su ‘niño’ y que me tenían mucho aprecio, pero todo eso cambió. Tampoco llegué a recibir el trofeo de ‘Novato del Año’ en 2024. Todo eso me molestó bastante”, relató en septiembre pasado.

El joven se asentó en República Dominicana, donde su objetivo inicial era perfeccionar su técnica para poder aspirar a un contrato en las Grandes Ligas de Estados Unidos. Fue arropado en la academia de Fausto Chiqui Mejías, quien es un referente entre los lanzadores de las Grandes Ligas.

Los peloteros Ronald Lázaro Mena y Yermin Neyra abandonaron la Isla y se establecieron en República Dominicana. / Francys Romero

Ponce se presentó ante los cazatalentos y, según el comunicador Francys Romero, “varios scouts destacan una innata habilidad para lanzar strikes como su lado más fuerte”. Además, “su mejor pitcheo es el cambio y también domina la curva y sinker. Es capaz de lanzar una recta de entre 89 y 91 millas por hora (mph)”. Con estas cualidades le augura un avance rápido en Ligas Menores.

Mientras se anunciaba el acuerdo de Ponce, se confirmaba la salida a República Dominicana de otros dos prospectos de la pelota cubana. Se trata de Ronald Lázaro Mena y Yermin Neyra.

Mena, precisó Romero, “fue uno de los mejores lanzadores de la categoría juvenil en 2025”. En esta etapa registró 37 ponches, cuatro victorias y alcanzó un 2,12% de efectividad. Su recta ha tocado hasta 92 mph. El atleta era seguido de cerca por equipos de la Liga Profesional de Japón.

Por su parte, Neyra es un jardinero central, con una destacada producción de poder y velocidad en las bases.