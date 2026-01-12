El pelotero Erly Casanova pide su baja tras una sanción por gestionar un contrato sin aval del régimen

El presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Juan Reinaldo Pérez, aumentó el castigo sobre Erly Casanova.

El pinareño había sido sancionado por tres meses, pero el Comisionado Nacional le aumentó el castigo a un año

La Habana/El lanzador pinareño Erly Casanova ha roto con el deporte cubano luego de que el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) le negara la reducción de un año de castigo por viajar a Italia para gestionar un contrato en por cuenta propia. Según el periodista Ernesto Amaya Esquivel, el pelotero “tenía la esperanza de la reducción de la sanción e incorporarse a Pinar del Río”.

Sin embargo, el caso de Casanova ha sido señalado por medios especializados como un “ajuste de cuentas” del Comisionado Nacional y presidente de la Federación Cubana de Béisbol, Juan Reinaldo Pérez.

El Inder de Pinar del Río suspendió por tres meses al pelotero por su indisciplina en marzo de 2025. Un documento que hizo público Pepe Morejón confirma que la Comisión Disciplinaria integrada por Alexander Urquiola, Jesús Alonso Rivera y Heriberto Suárez tomó en cuenta “la carrera deportiva del atleta y su entrega”.

Sin embargo, al enterarse Pérez, la sanción se elevó a un año. El federativo aseguró en declaraciones realizadas en la televisión estatal que pese a que el pelotero cometió “una indisciplina grave”, era la Comisión la encargada del castigo.

Pérez negó que se tratara de “escarmiento alguno, ni medida ejemplarizante, ni ajustes de cuentas personales”, e insistió en que “la intención no es destruir al destacado pícher pinareño, que dicho sea de paso, es también una excelente persona”.

El funcionario subrayó que a diferencia de otros peloteros que solicitan su baja formal antes de negociar con el extranjero, “Casanova intentó hacerlo sin desligarse del equipo de Pinar del Río ni de la Serie Nacional”.

Pérez negó que se tratara de “escarmiento alguno, ni medida ejemplarizante, ni ajustes de cuentas personales”

Casanova pone fin a 19 temporadas en el béisbol cubano, donde ganó 103 partidos y perdió otros 91. El atleta deja un promedio de carreras limpias de 3,29. En 5.017 entradas obtuvo un average de .262. Además, consiguió 1.031 ponches.

“El incidente pone de relieve la creciente crisis del béisbol nacional, marcada por la escasez de recursos, la pérdida de talento y el reconocimiento oficial de condiciones precarias para su desarrollo”, señaló el colaborador de El Nuevo Herald Maykel González.

Ernesto Amaya Esquivel, por su parte, denuncia que “dos figuras de alto rango –Juan Reinaldo Pérez Pardo, Comisionado Nacional, y Osvaldo Vento, presidente del Inder– no respetaron al lanzador, su trayectoria impecable, sus resultados, ni mucho menos el peso del apellido Casanova”. Erly es hijo de Luis Giraldo Casanova, una legendaria figura del béisbol cubano apodado El Señor Pelotero, quien fue considerado uno de los atletas más completos de esta disciplina en Cuba.

Esquivel agrega que “en un momento donde el béisbol y el deporte cubano viven un verdadero caos, ambos continúan en sus cargos… y a esos sí que nadie los sanciona”.