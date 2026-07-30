Dos peloteros cubanos abandonan la Isla y ya entrenan en academias de República Dominicana

La Habana/El abandono de peloteros no tiene fin en la Isla. Entre el lunes y el miércoles Víctor Manuel Denis, de 21 años, y Richard Bouquet, de 17 años, tomaron un vuelo con destino a República Dominicana, donde buscarán una oportunidad en algún equipo de las Grandes Ligas de EE UU.

El caso más sonado es el de Denis. El año pasado el guantanamero fue excluido del equipo nacional sub-23 que obtuvo la medalla de bronce en el campeonato Panamericano de Béisbol. No fue considerado pese a que tuvo “un promedio de bateo de ,440 y estuvo entre los cuatro primeros en hits en todo el campeonato”, denunció en su momento el periodista Pavel Otero. “No dudo que los demás jardineros convocados tengan buenos números, pero no dejemos en su casa al guantanamero que también los tuvo”.

El periodista Francys Romero reveló que el guantanamero perfeccionará sus cualidades en la Academia del ex jugador de Grandes Ligas Alex Sánchez. En el mismo sitio se encuentran los cubanos Oliver Monteagudo y Alex Batista, que también decidieron romper con el béisbol cubano.

Denis, precisó el comunicador, “es un jardinero atlético, que corre las 60 yardas en 6,3 segundos. Es un bateador de contacto, buena defensa y con poder”.

Richard Bouquet, el otro de los atletas que salió de la Isla, entrenará en Bailli Baseball. / Francys Romero

De la Academia Sánchez han salido otros peloteros con contratos, como Jordan Pérez, firmado por los San Diego Padres con un bono de 300.000 dólares, y Kevin Álvarez, contratado por los Houston Astros por dos millones. Además, José Junior Muñiz y Cristhian Lías tienen acuerdos encaminados con organizaciones como los Chicago Cubs y los St. Louis Cardinals.

Richard Bouquet, el otro de los atletas que salió de la Isla, entrenará en Bailli Baseball. “Con par de meses de trabajo probablemente mejore sus herramientas y esté cerca de saltar al profesionalismo firmando con una franquicia de Grandes Ligas”, estimó Romero.

El holguinero integró el equipo Cuba en el Mundial U18 de 2025 y alcanza las 90-91 millas por hora.

En julio pasado este diario informó de cuatro peloteros cubanos de entre 17 y 19 años que alcanzaron su sueño de llegar a un equipo de las Grandes Ligas de Estados Unidos. Rodelvis Santiesteban con Chicago Cubs, que le otorgó como incentivo un bono de 20.000 dólares.

César Morales llegó a un acuerdo con New York Mets. El pitcher abandonó la Isla en junio del año pasado con antecedentes en el equipo Cuba Sub-17.

En los primeros días de junio, Jonathan Torres llegó a un acuerdo con los Oriols de Baltimore para el actual período internacional. Mientras que el receptor Andy González firmó el 30 de mayo con Houston Astros en la República Dominicana.