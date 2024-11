Posponen la Serie Provincial de Béisbol en Cienfuegos por falta de combustible y recursos

La Habana/La escasez de combustible y presupuesto han provocado el aplazamiento de la Serie Provincial de Béisbol en Cienfuegos. El hecho fue reportado este miércoles por el joven comunicador Fabián Morales Suárez en Facebook.

El campeonato, que tenía previsto iniciar este 23 de noviembre, se pospone para abril o mayo de 2025, eso, en caso “de realizarse”, indica la misma fuente. Debido a la decisión, agregó el comunicador en su reporte, a los atletas menores de 25 años solo les quedará entrenar los martes, miércoles y jueves en el Estadio 5 de Septiembre.

La medida podría replicarse en otras provincias. De acuerdo con Swing Completo, una situación similar se vive también en Pinar del Río.

En caso de que la serie comience más de cinco meses después de lo previsto plantea dos problemas: uno, que se podría juntar con la Liga Élite de béisbol –que también se aplazó en días pasados–,y dos, que coincidirá con los meses más cálidos del año en el país. Para evitar el uso de electricidad en los estadios, muchos juegos se programan durante el día, lo que podría ser perjudicial para los peloteros y los aficionados, debido a que los terrenos no están techados y muchas gradas tampoco tienen una cubierta que proteja al público del Sol.

Mover en el calendario los juegos en esa época del año contradice lo que esgrimió en octubre el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder), cuando anunció el aplazamiento de la Serie Nacional y la Liga Élite de béisbol en Cuba.

Ciñéndose únicamente a aspectos deportivos, las autoridades justificaron en ese entonces en su mensaje que esos “dos eventos fundamentales se librarán de los meses de más altas temperaturas, con el consecuente beneficio para sus protagonistas”.

No obstante, días después, el medio oficialista de Sancti Spíritus, Escambray, abundó en las causas de esa decisión y justificó que, así como sucede en Cienfuegos, los eventos exigen “una logística importante de todo tipo y de la cual el país hoy no dispone”.

“Resulta incoherente realizar un evento que aún no ha mostrado toda su validez después de retomarse, no al menos en un país que se debate en repartir una gota de combustible entre la generación eléctrica y las ambulancias”, zanjó Escambray sobre la Liga Élite.

Con esos “pocos recursos que tiene el país”, planteó el medio, se podría desarrollar la Serie Nacional –que se jugará a partir de septiembre, en lugar de iniciar en marzo de 2025–, “que demanda un andamiaje logístico aún más fuerte y que es, en definitiva, el principal evento sociocultural que tiene Cuba”.

Otro anuncio de ese tipo se dio el 15 de octubre pasado, durante el abanderamiento del equipo de peloteros que compitió en el torneo Premier 12 y que fue eliminado en la primera fase en Taiwán. En el acto, Juan Reynaldo Pérez, presidente de la Federación Cubana de Béisbol y Softbol, informó de que se cancelaba el Torneo Nacional Sub 23, debido a que la mitad de las provincias “no están en condiciones de desarrollarlo”. La razón: el evento se hace con el presupuesto local y no hay fondos.

El periodista deportivo Yasel Porto criticó que ésta era “la segunda vez consecutiva que el Sub 23 suspende su campeonato nacional por temas de dinero. No se puede hacer algo que contribuye al desarrollo de los peloteros más jóvenes del país, pero sí hay que jugar de todos modos en marzo una Liga Élite no profesional, cuyos objetivos siguen siendo muy cuestionables”.