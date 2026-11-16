El 'quarterback' con ascendencia cubana Fernando Mendoza anota su primer ‘touchdown’ en EE UU

“Es bueno recibir un golpe en la cara porque ahora es una gran oportunidad para crecer, aprender y realmente descubrir todas las deficiencias que tengo en mi juego”, declaró Fernando Mendoza.

La afición le rindió un homenaje a su madre, quien vive con esclerosis múltiple, y festejó en sus asientos el logro del mariscal de campo

La Habana/El quarterback cubanoamericano Fernando Mendoza asumió este domingo la responsabilidad de la ofensiva de Raiders de Las Vegas. Pese a que el resultado 21-13 ante los campeones Seahawks de Seattle le fue adverso, las críticas no le han sido desfavorables. “Este camino será tanto un proceso como un destino”, publicó el portal especializado The Big Lead. “Un mariscal de campo estrella necesita experiencia y participar en las reuniones del equipo para demostrar qué clase de líder puede ser”, agregó.

El canal de televisión CNN Español publicó sobre Mendoza: “El duro debut era lo lógico. Seattle tiene una de las defensas más completas de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Al menos no incurrió en pases interceptados, pagando el precio de una línea defensiva que no hizo pie después de un par de series ofensivas prometedoras”.

“Es bueno recibir un golpe en la cara porque ahora es una gran oportunidad para crecer, aprender y realmente descubrir todas las deficiencias que tengo en mi juego”, declaró Mendoza, que completó 17 de 29 pases (58,6%) para 143 yardas y tuvo un índice de pasador de 71,5.

En el equipo las reacciones de sus compañeros fueron positivas. El tackle defensivo (defensa) Spencer Burford aseguró que Mendoza “mostró aplomo en situaciones críticas. Eso solo demuestra cuánta madurez tiene como jugador, especialmente enfrentando por primera vez una defensiva así en su primer inicio”.

El ala defensivo Maxx Crosby lo ve como “un líder natural… tiene muchísimo talento y definitivamente las tiene todas y va a seguir creciendo como jugador”.

El fullback (corredor de poder) Connor Heyward asegura que el cubanoamericano será “un quarterback increíble en la liga”. Mientras que el ala defensiva Maxx Crosby lo ve como “un líder natural… tiene muchísimo talento y es un gran jugador y definitivamente las tiene todas y va a seguir creciendo como jugador”.

Mendoza, que tiene en Marco Aurelio a unos de sus autores preferidos, marcó por primera vez un touchdown en la Liga Nacional de Fútbol Americano. La afición celebró el logro manteniéndose sentados como un homenaje a la madre del atleta, Elsa, quien vive con esclerosis múltiple.

La iniciativa fue impulsada por el aficionado Tom Joanides, quien utilizó su cuenta de X para convocar a los asistentes al Allegiant Stadium. “Permanezcan sentados cuando Fernando anote su primer touchdown. Será un gesto extraordinario de los aficionados hacia el jugador”, escribió el 11 de noviembre.

“Estoy sumamente agradecido con la afición de los Raiders por haber hecho eso”, declaró Mendoza a los medios.

Elsa ha sido el ejemplo de tesón. “Todos los días la veo luchar y siempre tiene una sonrisa en el rostro… No tengo excusa para tener un mal día, una mala jugada o un mal partido”, señala el mariscal.