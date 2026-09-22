Robelis Despaigne: regreso a UFC, victoria y revancha ante Tai Tuivasa

Matanzas/Perder dos combates seguidos en la empresa más importante de las artes marciales mixtas, a los 36 años, hubiese significado el fin de la carrera profesional de cualquier peleador. Sin embargo, casi dos años después, el cubano Robelis Despaigne regresó al octágono del Ultimate Fighting Championship (UFC) con un cerrado triunfo sobre el conocido australiano Tai Tuivasa.

El combate de la categoría de superpesados, celebrado el pasado 19 de septiembre en el Crypto.com Arena de Los Ángeles como parte de la cartelera de UFC 331, dejó un triunfo por decisión dividida para el santiaguero medallista olímpico de taekwondo. Tuivasa no sucumbió del todo ante los golpes de Despaigne, y el cubano supo defenderse ante los intentos de tackle del australiano.

Las estadísticas proporcionadas por el portal UFC Stats son claras: Tuivasa conectó 31 golpes significativos, por 30 de Robelis, pero de los altos impactos del caribeño, 29 fueron a la cabeza, por 17 de su adversario. Además, Despaigne concretó sus dos intentos de derribos, algo impensable en sus pleitos anteriores en la franquicia, mientras Tuivasa solo concretó uno de seis.

"Las acciones que llevaron a Robelis a la victoria fueron sin duda los golpes contundentes que pudo conectar y el control en el piso"

Leudin González, ex entrenador del equipo nacional cubano de taekwondo y máximo responsable de la preparación de Robelis Despaigne en la actualidad, revela a 14ymedio las claves de este triunfo: “Sabíamos que era una pelea difícil y la estrategia era no caer en el juego del contrario. Él saca provecho en la corta distancia y queríamos evitar eso. Por otra parte, sabíamos que hizo el campamento en American Top Team, un gym en Miami famoso por tener un excelente coach de lucha. Su estrategia era ir por el derribo, y la mayoría de las veces Robelis lo pudo defender, e incluso le hizo dos derribos a Tuivasa”.

El arquitecto del proyecto MMA Temple en Orlando, Florida, prosiguió: “Las acciones que llevaron a Robelis a la victoria fueron sin duda los golpes contundentes que pudo conectar y el control en el piso, donde conectó varios de sus mejores golpes”.

Recientemente, la Comisión Atlética del Estado California reveló los pagos correspondientes al UFC 331. Robelis Despaigne recibió 200.000 dólares: 100.000 por la participación y 100.000 por la victoria. En tanto, su contendiente recibió 350.000 dólares.

Despaigne suma, de momento, dos triunfos y dos descalabros en UFC. En marzo de 2024, aniquiló a Josh Parisian con un nocaut a los 18 segundos, después, en mayo y octubre de aquel año, sufrió derrotas consecutivas por decisión unánime ante Waldo Cortes-Acosta y Austen Lane, en ese orden. Dichos resultados lo sentenciaron al despido de la compañía. No obstante, Robelis se mantuvo activo. Desde su salida de la franquicia hasta su regreso ante Tuivasa celebró ocho combates, siete en Karate Combat y uno con MVP MMA. Los ocho pleitos los ganó y propinó nocaut en siete de ellos.

Leudin González asegura que existe una gran diferencia entre este Robelis y el que fue despedido de UFC hace par de años: “Tiene más experiencia competitiva, aunque Tuviasa le triplicaba en peleas celebradas. Estamos en un deporte bien difícil que no se determina por tener una o dos habilidades. El crecimiento es lento porque se necesitan muchas herramientas para ser un peleador completo. No salió el nocaut, pero a favor tenemos que pudo terminar los tres rounds y eso lo ayuda a adentrarse más en este mundo. Sabemos que hay que seguir trabajando las deficiencias, pero ni él ni el equipo de trabajo van a cejar en el empeño de verlo entre los mejores”.