“Salí de Cuba a Guyana, atravesé Brasil, y ahora juego fútbol en Bolivia”

Matanzas/Es primero de noviembre y, en el fútbol de Bolivia, el Club Deportivo Cooper derrota 4-1 a Ferroviario. Por el conjunto ganador, el cubano Yoelmis Cáceres anota dos goles, en uno conecta un cabezazo que, como ráfaga, se incrusta en la portería, y en el otro tanto, gana por velocidad tras recibir un pase filtrado que define de forma rasante. Yoelmis sonríe. Alguien desde las gradas le grita: “¡Vamos Cuba!”. Y pensar que hace unos meses jugaba el campeonato nacional de su país…

El Cooper se desempeña en Primera A de la Federación Cruceña. En Bolivia, los mejores equipos de cada federación regional disputan luego la Copa Simón Bolívar por el ascenso a la máxima categoría. Se puede decir, por tanto, que Yoelmis participó en una especie de Segunda División. Cuando el extremo de 24 años se incorporó a mediados de la competencia, el club ocupaba el puesto 24 entre 26 contendientes. Al término de la temporada, finalizaron en el puesto 18, fuera de la zona de descenso.

“Jugué cuatro campeonatos nacionales de Cuba para Matanzas hasta el Apertura 2025. Tengo muy lindos recuerdos de mis compañeros y del apoyo del cuerpo técnico. Gracias a esa base, pude implementar mi fútbol aquí en Bolivia. Me había formado jugando en las categorías escolares en la provincia Mayabeque. De ahí, me fui a la escuela de deportes de Jagüey Grande, en Matanzas. Allí me alentaron porque me veían potencial para jugar en la primera categoría” cuenta Yoelmis en comparecencia exclusiva para 14ymedio.

Pero, ¿qué tendría que suceder para que un futbolista del equipo Matanzas sea fichado por un club de Bolivia? “La agencia Shoot Time Academy me contactó hace un año y medio. Me seguían estando en Cuba y me pedían videos de cada partido. Y como yo los subía a mis redes sociales, por esa vía fue que pude llegar”, detalla el jugador.

Para ser habilitado en su nueva liga, Cáceres necesitaba estar en Bolivia antes del cuatro de agosto. Desde Cuba, no aparecían vuelos directos a la nación sudamericana. El tiempo se agotaba, entonces, el futbolista tomó una arriesgada decisión: viajó a Guyana libre de visado, emprendió un trayecto de ocho días y, tras atravesar todo Brasil, pudo estar en Bolivia a tiempo. De ese modo, pudo cumplir un primer sueño de jugar fútbol en el extranjero.

“El club me dio hospedaje, comida y un salario. Además, en la tarde y en la noche me dedicaba a la barbería como mismo hacía en Cuba después de entrenar. Acá no afecta tanto la altura para jugar como en otros departamentos, pero me costó adaptarme en el primer mes porque el clima y la forma en que respiras este aire son diferentes. He tenido la oportunidad de compartir con jugadores profesionales de varios países. Mi entrenador hasta octubre fue Claudio Centurión, exjugador paraguayo que llegó a enfrentar a Ronaldinho en la Copa Libertadores” amplía Yoelmis sobre esta singular experiencia deportiva.

Este 18 de diciembre, Yoelmis Cáceres termina contrato con el Cooper y queda libre. Toca escuchar ofertas. Confía plenamente en el trabajo de sus representantes. Pero esta vez, ya fuera de Cuba, curtido por sus primeros meses en el fútbol cruceño, da la impresión de que la batalla será más fácil.