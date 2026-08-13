Los Toros de Camagüey ofrece salarios de 800 dólares mensuales a algunos peloteros

Rubén Valdés militó la pasada temporada con los Indios de Múzquiz de la Liga Norte de Coahuila de México.

Es el caso de Rubén Valdés, quien estuvo en México; a los atletas reclutados en provincias se les pagará 100 dólares, casi 20 veces lo que gana un jugador de la Serie Nacional

La Habana/El equipo de Camagüey está ofreciendo salarios en dólares a algunos de sus peloteros. De acuerdo con el espacio en Facebook Los Toros de Camagüey, a Rubén Valdés, “le pagarán 800 dólares mensuales más combos por bonos”, una fortuna si se compara con los menos de 6 dólares en promedio que percibe un atleta de la Serie Nacional.

Valdés, quien militó la pasada temporada con los Indios de Múzquiz de la Liga Norte de Coahuila de México, confirmó al espacio deportivo Los Tigres Avileños Béisbol su incorporación al equipo. Sin embargo, dijo que el tema salarial es personal. “Hay cosas que a veces no se cuentan, esta es una de ellas. Ahora solo nos toca jugar”, precisó.

El avileño dijo que el asunto del dinero es de los directivos, “ellos son los que saben y las propuestas que tienen para llevar al equipo a los playoffs”. En la misma charla contó que tuvo acercamientos con los Tigres, pero los directivos lo descartaron “por la edad”. La realidad es que, según el pelotero, “les molestó que no fuera parte del equipo para la Liga Élite” ya concluida.

Además del salario de Valdés, el club está garantizando pagos de 100 dólares mensuales a los peloteros de otras provincias que se incorporen para la Serie Nacional. Un tío de Kelbis Rodríguez confirmó al espacio en Facebook Desde Las Gradas Con Andino su llegada a los Toros.

Al medio especializado 'Swing Completo' algunos atletas de los que se reservó el nombre le confirmaron los salarios de 100 dólares

Al medio especializado Swing Completo algunos atletas de los que se reservó el nombre le confirmaron los salarios de 100 dólares, aunque aclaró que “el origen de la inversión es una duda, pero al parecer el dinero está asegurado para este proyecto”.

Otros nombres que percibirán el salario atractivo son Yasmani Velázquez (Guantánamo), Yonathan Martínez, Luis Miguel Vázquez y Albert Valladares (de Mayabeque), Fernando Betanzo Jr. (Sancti Spíritus) y Leodan King Reyes (Pinar del Río). Además se menciona la llegada de Henry Quintero.

La realidad es que Cuba sigue siendo uno de los países con el salario mínimo más bajo del mundo pese al incremento publicado en meses pasados en la Gaceta Oficial.

Los atletas de alto rendimiento recibirán 5.590 pesos (menos de 10 dólares mensuales) si alcanzan la categoría de medallistas olímpicos. Aquel que conquiste una medalla mundial se hará acreedor a 4.845 (8 dólares), a los ganadores de Panamericanos se les entregarán 4.475 pesos (7,5 dólares), por presea en Centroamericanos 4.095 pesos (6,9 dólares). Ahora bien, a peloteros de la Preselección Nacional y la Serie Nacional se les remunerará con 3.725 pesos (6,2 dólares), mientras que los reservistas se les dará 3.210 pesos (5,4 dólares).