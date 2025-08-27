Tres medallistas y un balista cubanos que se fugaron, quieren representar a Paraguay

Imagen de cuatro de los seis atlteas cubanos que se fugaron en los Juegos Panamericanos Júnior en Paraguay.

Varios clubes se han acercado a Robert Landy Fernández, Félix Puente Batista y Keiler Ávila Núñez mientras que Emanuel Ramírez pide una oportunidad en el atletismo

La Habana/Desde marzo pasado los remeros cubanos del equipo de ocho con timonel, Robert Landy Fernández, Félix Puente Batista y Keiler Ávila Núñez pensaron en fugarse en Paraguay durante los Juegos Panamrericanos Junior que finalizaron el 23 de agosto. Según contó el primero de los atletas, algunos clubes ya se han acercado a ellos y están dispuestos a nacionalizarse para defender los colores del país sudamericano en eventos internacionales.

Ávila Núñez, uno de los medallistas de bronce en los Juegos Panamericanos Júnior, dijo al medio paraguayo SNT que escapó en busca de mejores condiciones como deportistas y para ayudar a la familia. “El día a día de un deportista en Cuba es muy duro, sobre todo por la alimentación y la falta de recursos”, comentó. “Nos exigían bastante, pero no teníamos lo necesario”, agregó.

Landy Fernández expuso la “mala alimentación” que reciben los atletas en la Isla. Además, “hay falta de recursos” para la preparación. El remero dijo que la Isla sufre de “constantes apagones” y eso lleva a “dormir poco” y las exigencias son constantes. Aun así, “venimos y cumplimos, somos medallistas”.

Félix Puente Batista reiteró que desde que aterrizaron en Paraguay, sabían que iban a escapar, “lo que no sabíamos es cómo ni cuándo lo íbamos a hacer”. Su objetivo es “mejorar en la preparación como deportista y para la vida de la familia” que se quedó en la Isla.

Los remeros siguen sin acercarse a la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (Conare) para iniciar su proceso para solicitar asilo

En el grupo de atletas cubanos que fue acogido por el profesor cubano de la Academia Paraguaya de Coctelería, Carlos Carrera, también se encuentra el balista Emanuel Ramírez.

“Si me dieran la oportunidad, representaría a Paraguay en torneos internacionales. Aquí se pueden abrir muchas puertas y eso me hace muy feliz”, subrayó al citado medio de prensa.

De la balonmanista Suannet de la Caridad Nápoles que se fugó el 13 de agosto y el judoca Jonathan Delgado que decidió escapar y no abordar el vuelo que lo retornaría a Cuba, no se sabe su paradero hasta el momento. Con el fin de los Juegos Panamericanos Júnior, la Comisaría Décima de Asunción finalizó la búsqueda de los atletas que abandonaron la delegación cubana.

El próximo sábado se llevará a cabo un actividad con los atletas en el bar del cubano Carlos Carrera, para reunir ropa y donaciones para los fugados.