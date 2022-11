Con los triunfos en el Baseball5, el oficialismo trata de tapar el fracaso del equipo cubano de béisbol Sub-18

El oficialismo ha encontrado en la I Copa Mundial de Baseball5, una versión callejera que combina béisbol y softbol, un motivo de júbilo ante el abandono de atletas de los últimos meses y los fracasos de la pelota cubana. "El equipo arrasa con sus rivales de turno", publicó Jit sobre la actuación del representativo que se mantiene invicto en el torneo que se celebra en México.

El medio oficialista pregonó el miércoles que Cuba "no tuvo misericordia" del anfitrión, al propinarle el "primer supernocaut de la justa con pizarra de 21-0". Durante el encuentro, los cubanos anotaron "la friolera de 53 carreras y solo recibieron tres". Orlando Amador, Briandy Molina y Roivelis Núñez son sus mejores exponentes.

Este jueves cerró Cuba la fase clasificatoria en el Zócalo de la Ciudad de México con un par de triunfos 2-0 y 5-2 sobre Japón, que lo colocaron como el líder de la llave A, a la espera de conocer a su rival de la Súper Ronda.

Estas actuaciones han ubicado al equipo cubano como un serio aspirante a llevarse el título. Marcha con el mejor diferencial de carreras del evento +80, que supera en 54 a su más cercano perseguidor, Taipei.

La otra cara de la moneda es el béisbol clásico. El lunes el equipo Sub-18 culminó su participación en el Campeonato Panamericano con una blanqueada 0-9, que le propinó su similar de Nicaragua en La Paz, Baja California (México).

El régimen no puede ocultar la fuga de atletas. El éxodo de deportistas "lo mismo activos que retirados'' no termina en el actual año, advirtió el periodista Francys Romero en el portal Béisbol FR!

El conjunto de la Isla no solo tuvo que tragarse el amargo dolor de la derrota, también quedó fuera de la Copa Mundial 2023. "No cumplimos el objetivo", aceptó el manager Severo Crespo. "Fue un fracaso para la delegación. Hicimos todo lo posible por lograr esa anhelada clasificación, pero nos fue imposible. Ahora hay que sacar experiencia de la derrota para próximos enfrentamientos".

La tropa cubana debió discutir la "Ronda de Consuelo, similar historia a la que vivió el mes pasado el equipo nacional Sub-23 durante el Mundial con sede en Taipéi, China", publicó la Agencia Cubana de Noticias.

El régimen no puede ocultar la fuga de atletas. El éxodo de deportistas "lo mismo activos que retirados'' no termina en el actual año, advirtió el periodista Francys Romero en el portal Béisbol FR! "Más de un centenar de ex atletas o jugadores han decidido salir de Cuba por cualquier vía".

El sábado llegó a Estados Unidos el pelotero pinareño Tony Guerra. Con experiencia en cinco series nacionales. Este infielder residirá en la zona de Houston, Texas, y buscará nuevas oportunidades dentro del béisbol. Romero precisó que la travesía del deportista se dio por la "vía de Nicaragua hasta México".

Este miércoles, Serguey Pérez Rousseau, hijo del jugador del mismo nombre y referente por más de una década con Industriales, salió de Cuba para establecerse en República Dominicana. "Muchos de los que llegan a otros lugares buscando una firma mejoran en un sinnúmero de condiciones que no tienen en la Isla. Una de ellas son los métodos de entrenamiento y la alimentación", subrayó Romero.

