El voleibol cubano se clasifica a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tras vencer a Canadá

El equipo de voleibol de Cuba superó a Canadá 3-1 con los parciales 25-21, 25-23, 23-25 y 25-22.

La Habana/El voleibol cubano regresa a unos Juegos Olímpicos. No se clasificaba en ese deporte desde Río de Janeiro (2016). La selección femenina no lo hace desde 2008. El equipo masculino de la Isla “apagó sus fantasmas” y superó a Canadá 3-1 con los parciales 25-21, 25-23, 23-25 y 25-22. Se cumplió el “sueño más preciado” del cubano Robertlandy Simón, el veterano de 39 años, destacó el portal Olympics.

Simón tenía pensado dejar la selección cubana de voleibol en 2024, recordó el mismo medio. “Me quería retirar de la selección porque pienso que las competencias [de selecciones] son muy estresantes para mí porque tienen demasiados partidos uno detrás del otro”, reconoció el atleta.

Sin embargo, “si continúa es porque ama su deporte, pero también porque cree que aún tiene algo que aportar al equipo y ayudarlo a crecer en un momento incierto”, subrayó la edición especializada.

Finalmente, Simón acordó con el entrenador, Jesús Cruz, seguir, pero dosificando sus minutos de juego. “Trato de brindar mi experiencia como jugador y la consistencia de hacer todos los días lo que me gusta, tratando de hacerlo al cien por cien, buscando siempre mejorar individualmente y tratando de ayudar a mi equipo”, comentó.

Simón “fue el motor que guió a la selección cubana de voleibol a conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos”

Simón “fue el motor que guió a la selección cubana de voleibol a conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos”, destacó el espacio en Facebook Las Morenas del Caribe y los Leones del voleibol cubano. “Inspirados por su liderazgo, todos los jugadores se entregaron en la cancha, jugando unidos, con alegría y una armonía increíble”, añadió.

El espacio CubanSp1ke, que siguió de cerca las incidencias del equipo cubano de voleibol, hizo hincapié en el liderazgo de Simón, un artífice para sepultar el fantasma de Canadá, el equipo que días antes los había superado. Un partido en que el equipo de la Isla aguantó dos sets sin Simón y Marlon Yant.

“Canadá no es un monstruo, pero nosotros lo convertimos en eso”, publicó el mismo medio en Facebook. Y no lo es, “de las manos de Miguel Ángel López, Marlon Yant, Alejandro González Ragnar, de todos los que hicieron posible el sueño” se regresa a los JJ OO y “se destrozan las aspiraciones de Canadá”, reiteró.

“Era algo que se estaba buscando por años y ahora es un sueño hecho realidad para los que consigan llegar, para los que hicieron historia”.

La tropa masculina bajo el mando de Jesús Cruz cumplió la misión: se clasificó al Mundial en Polonia (2027) y se quedó con el único boleto a Los Ángeles (2028) en dos eventos de Norceca disputados en Canadá.