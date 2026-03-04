Un voleibolista cubano relata su salida de Irán tras quedar atrapado por la “maldita guerra”

Luis Elián Estrada Mazorra documentó en sus redes sociales la pesadilla que tuvo que pasar para llegar a Turquía

La Habana/En una pesadilla se convirtió la incorporación del voleibolista cubano Luis Elián Estrada Mazorra al club Shahdab Yazd, en la ciudad más antigua de Irán. El atleta quedó atrapado en la frontera con Turquía en plena ofensiva militar lanzada el pasado sábado por Estados Unidos e Israel contra Teherán. “Tengo que salir de este país porque la situación se ha vuelto loca con esta maldita guerra”, compartió en sus historias de Instagram.

Estrada Mazorra logró su objetivo y llegó este martes a Turquía, gracias a la intervención de la Embajada de Cuba en Ankara. “Mi video llegó al cónsul. Nunca subestimen las redes sociales”.

El atleta contó que había superado una lesión que lo mantuvo fuera de toda actividad deportiva durante más de un año. Sin embargo, problemas administrativos le impidieron cerrar el contrato antes del estallido del conflicto armado.

La guerra paralizó la liga iraní. Los bombardeos, además, imposibilitaron el acceso a internet, por lo que el cubano optó por salir por tierra.

“La solución más rápida es tomar el coche y conducir 12 horas hasta Turquía. Una vez en Turquía, iré a Estambul para reservar mi vuelo, porque en Irán no hay Internet”, había comentado.

El objetivo de Estrada Mazorra era llegar a Alicante, en España, donde tiene fijada su residencia. Durante su travesía recorrió más de 1.500 kilómetros hasta el paso fronterizo de Kapıköy, en la provincia turca de Van, donde se encontró una frontera operada bajo medidas especiales de seguridad, con controles reforzados y restricciones de ingreso por las tensiones regionales.

Sin visa para ingresar a Turquía y con el pasaporte sellado de salida de Irán, quedó atrapado en una zona limítrofe. “El taxista me dejó en un lugar entre Irán y Turquía, en un mercado en la frontera”. Según relató, esperó a que la Embajada de Cuba enviara una carta a los oficiales solicitando que se le permitiera ingresar “como una excepción”.

De acuerdo con el voleibolista, aguardó en el lugar, donde la temperatura exterior marcaba seis grados bajo cero. Su desesperación lo llevó a solicitar ayuda a través de sus redes sociales. “Estoy en la frontera entre Irán y Turquía. Necesito ayuda, si alguien conoce a alguien en el Consulado de Cuba en Turquía o Irán”, expuso.

El cubano precisó que solo necesitaba que la Embajada de Cuba en Turquía o en Irán le atendiera por teléfono. “He pasado todo el día llamando y nada”. Estrada Mazorra reiteró que no podía ingresar a Turquía sin visa y tampoco podía regresar a Irán porque ya le habían sellado en el pasaporte.

Este martes, contó que pasó más de 24 horas sin dormir. “Estuve viajando más de 20 horas en un carro. Me estoy alimentando de fideos y té en un rincón" porque no había nada más que hacer, “excepto esperar, estoy esperando un milagro. No es fácil ser inmigrante”.

En junio del año pasado, el periodista cubano Jaime Yoan Batista Peña fue testigo del ataque de Israel a la sede central de la radio y la televisión en Teherán. “Me esfuerzo en protegerme. Mis afectos para todos”, escribió.

El comunicador contó las “circunstancias complejas y difíciles” a las que se enfrentó. Debido a la ofensiva, el servicio de internet era escaso y en extremo lento. “No salen mensajes. Les abrazo desde Teherán” y comentó que se hacían gestiones para la evacuación y salida por fronteras terrestres. “Sigue siendo delicada la situación. Estoy bien y al amparo de nuestra embajada cubana. Gracias por sus mensajes”, agregó.

En ese momento se indicó que la comunidad cubana en Irán era pequeña, entre diplomáticos, técnicos y algunos colaboradores.