Camila Acosta, periodista independiente

Camila Acosta es joven pero ya sabe cuáles son las consecuencias de apartarse de los cauces oficiales en Cuba: rupturas familiares y represión por parte de la Seguridad del Estado.

Graduada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de La Habana, adonde se mudó con apenas 15 años desde su natal Isla de la Juventud, llevaba la mitad de su servicio social –un año y medio de los tres obligatorios– en Canal Habana cuando se dio cuenta de que el único camino para ser periodista pasa por la independencia.

Ella misma lo contó en una entrevista para 14ymedio, donde arremetió también contra la doble moral de los colegas que trabajan en medios estatales. "Se dan cuenta de que todo es mentira, pero no les conviene aceptarlo porque piensan en su familia, en cómo irse del país. En mi caso no pude, tengo una responsabilidad social que no me permite formar parte de la farsa ni callarme, sería como ser cómplice de la dictadura", refirió.

Asesora en Comunicación para el Club de Escritores y Artistas de Cuba, una organización alternativa y no reconocida por el Gobierno, y colaboradora de CubaNet, este año descubrió que fue regulada, el eufemismo que usan las autoridades cuando le retiran el pasaporte a un ciudadano, y fue detenida arbitrariamente en varias ocasiones.

La Seguridad del Estado también ha utilizado a su familia como método de presión para que deje de hacer su trabajo y han llegado a expulsarla de un apartamento que tenía alquilado hacía casi tres años.

A pesar del acoso, Acosta no ceja. "Quizá no logre ningún cambio, lo que estoy aportando es un simple granito de arena a algo que es mucho mayor, pero yo digo que por lo menos no voy a vivir el resto de mi vida como una cobarde y cuando mis hijos me pregunten al menos podré decirles que lo intenté, que intenté hacer algo por cambiar las cosas, visibilizar la Cuba real, no una fantasía", declaraba a este diario.

________________________