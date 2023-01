En Ciego de Ávila, 21 empresas perdieron más de 600 millones de pesos en 2022

De 1.700 empresas estatales que tiene Cuba, 480 cerraron 2022 con pérdidas, aunque solo se había previsto que lo hicieran 87 y para este año se proyecta que lo hagan 83, lo que ya hace temer lo peor. En Ciego de Ávila, en concreto, solo 21 perdieron más de 600 millones de pesos en 2022, aunque la previsión era para seis, según un especial publicado este sábado en la prensa local. Además, de las 80 empresas de la provincia, 41 incumplieron sus ventas netas.

Entre las que se desangran, está la Agroindustrial Ceballos, una de las empresas más exitosas durante años en la Isla y que ya en 2021 entró en números rojos y se calculaba que debía prescindir de hasta 800 trabajadores. Este año recién terminado acabó con 69 millones de pérdidas.

Le gana aún La Cuba, otra de las que ya no es nuevo que aparezca en la lista pese a su "histórico esplendor", que perdió 73 millones de pesos, encabezando la relación. En su caso influyó la papa podrida por las lluvias y la falta de fertilizantes, pero, sobre todo, que "para obtener un peso deben gastar más de cuatro", según Susivey Márquez Toledo, especialista del Gobierno Provincial, que advierte de que hay que revisar qué producciones se mantienen y cuáles no, porque es imposible seguir así. El reportaje revela que incluso los plátanos que vendía al sector turístico dejaban pérdidas por costos indirectos que no se tuvieron en cuenta y que Turismo los pagaba por debajo de lo necesario.

El reportaje revela que incluso los plátanos que vendía al sector turístico dejaban pérdidas por costos indirectos que no se tuvieron en cuenta y que Turismo los pagaba por debajo de lo necesario

El texto denuncia que las pérdidas tienen como una de sus causas la planificación centralizada. La Empresa Avícola ha perdido 29 millones de pesos tratando de evitarlo, justifica su directora, Leyda Martínez Arnáez, que ya había advertido meses atrás que el costo por huevo del plan aprobado era casi de 2 pesos o, incluso, 3, por lo que cuantos más aportasen al Estado, más dinero perdían. La directora explica que no había alternativa, porque cambiar la ficha de costo y ajustar los planes, la única opción, no está entre sus competencias, sino que las marca La Habana.

La Empresa Agropecuaria de Chambas lamenta una situación similar por la que ha perdido 26 millones."El conteo real del ganado los hizo percatarse de que los números, con sus planes, decían una cosa, y ellos, en los potreros, tenían otra: 2.000 cabezas de ganado menos, sobre las que se calculó su valor en el matadero o el precio de los 550 litros de leche que debía dar cada vaca de las ausentes", expone el reportaje, que reprocha a la empresa no haber hecho unos planes ajustados a la realidad.

La extensa nota se detiene en la historia de la Alimentaria, que tuvo que diversificar sus actividades para contener las pérdidas, un camino obligado que les permitió recortar de 34 millones de pesos a 14 millones sus pérdidas, aunque 300 trabajadores dejaron la entidad "cansados de ganar poco más de 2.000 pesos al mes". Su nuevo director, Rafael Pina Jova, ya prevé volver a las grandes pérdidas. Entre el 1 y el 13 de enero todas las panaderías y dulcerías de la provincia estuvieron paralizadas por falta de materia prima, hasta que ese viernes comenzó la producción de harina con la yuca que llegó.

"¿Y así tú crees que vamos a cumplir los planes, generar ingresos o no tener pérdidas? Me veo sentado en la reunión de febrero, otra vez en el grupo de las empresas con pérdidas, adonde no estará sentado el que no suministró el azúcar o la harina o el combustible...", protesta el directivo. Pina Jova añade que para cumplir con lo que se le pide necesitaría tener su propia producción, porque ni la yuca, que se ha sembrado en grandes cantidades en la Isla, le llega por tener unos precios inasumibles. Para 2023, ya prevén perder unos 300 empleados.

El funcionario también recuerda cómo se asoció con la Empresa de Bebidas y Refrescos (Ember) para vender vinagre, de manera que con semillas de guayaba y tomate, con frutabomba y plátano burro de la Alimentaria se fabrica el producto que se comercializa en los pomos de Ember.

"Me veo sentado en la reunión de febrero, otra vez en el grupo de las empresas con pérdidas, adonde no estará sentado el que no suministró el azúcar o la harina o el combustible..."

La única empresa que sobrevive de esta "triste saga", como denomina el propio diario Invasor a la situación, es Porcino, que ha revertido los malos números dedicándose a otras actividades, incluida la "cría" de colmenas. Según el diario, aunque muchos lamenten la falta de carne de cerdo, deben entender que mientras llegan el pienso y las precebas, hay que lograr que la empresa sobreviva.

Yusmey Hidalgo Rodríguez, subdirector de Organización y Retribución del Trabajo en provincia reprocha que muchas compañías no quieran hacer lo mismo. "Más de 40 empresas no aplican actividades secundarias; es decir, se mantienen con una única actividad, a pesar de la necesidad de aumentar ingresos, también para distribuir utilidades", lamenta.

Además, el funcionario lamenta que otras no hayan adoptado la medida de definir el salario de los empleados, una posibilidad a la que pueden acogerse quienes "no planifican pérdidas, registran utilidades, aportan por rendimiento a la inversión y disponen de una contabilidad confiable". La Empresa Provincial de Abastecimiento y Servicios a la Educación es una de las 14 que han decidido aplicar este incentivo y ha pasado de 10 a 100 millones de pesos de beneficios. Pero casos así son una gota en un océano.

