En Sancti Spíritus la balita de gas subió a 180 pesos pero sigue tan 'perdida' como antes

El suministro de gas licuado en Sancti Spíritus lleva más de dos meses siendo intermitente. Pese a las quejas de los pobladores y las constantes denuncias, el problema persiste.

"Pensamos que ahora que cuesta más, el servicio iba a ser más estable, pero ha seguido igual de malo", comenta a 14ymedio Lázaro Brito, un cliente que lleva dos semanas esperando para poder comprar el cilindro que le corresponde a su familia. "Dejé mi teléfono en el punto de venta para que me avisen porque no quieren que la gente se aglomere desde la madrugada".

Los directivos de la Casa Comercial aseguraron este jueves a la prensa local, igual que en diciembre pasado, que la distribución "se mantiene estable"y que, incluso, hay "más demanda que en el 2020". El periódico Escambray dice que pese a la "estabilidad" no hay "freno a coleros, revendedores de números y al cambalache" que sucede en los puntos de venta.

Los residentes, mientras tanto, se quejan de que las colas para comprar el combustible domésticos no tienen fin, siguen algunas personas acaparando los turnos para adquirir el producto. Además, los puntos comerciales solo abren hasta las 2 pm y muchos trabajadores no pueden comprar antes de ese horario.

"En mi casa hay sarna, todos los días tengo que hervir la ropa de cama y las toallas para intentar parar la enfermedad. No me queda nada de madera que quemar"

Recientemente, los trabajadores de varios locales en los que se distribuyen las balitas, como popularmente se le llama a los cilindros, buscaron aplacar los ánimos y disminuir los tumultos, para lo cual idearon un mecanismo de llamar por teléfono a los clientes según el orden de la cola. Pero la iniciativa no ha logrado buenos resultados porque "si no estás ahí cuando llega el camión para abastecer, perdiste la oportunidad", advierte Brito.

El cilindro de gas de 10 kilogramos que se vende de forma liberada pasó de 110 pesos a 180 el pasado 1 de enero. Sin embargo, la subida del precio no incidió en la demanda. Uno de los funcionarios de la Casa Comercial entrevistados en el periódico local se refirió indirectamente al incremento de las tarifas eléctricas, y según su parecer, "a los clientes les resulta más factible cocinar con gas que con electricidad".

"Caminas por la ciudad y en todas partes huele a leña; conozco gente que ya le ha dado candela al escaparate y el sofá para poder cocinar", detalla una vecina de la periferia de la ciudad de Sancti Spíritus. "En mi casa hay sarna, todos los días tengo que hervir la ropa de cama y las toallas para intentar parar la enfermedad. No me queda nada de madera que quemar. Por suerte el juego de comedor es de hierro porque si no, también lo hubiera perdido en esta".

Solo en enero en los siete puntos comerciales del municipio se vendieron 15.713 balitas, 2.852 más que en igual período del 2020, publicó Escambray. En ese mes no se registraron nuevos contratos y se mantuvieron los 37.060 existentes para la compra liberada.

Según datos oficiales, en el país solo existen 1.703.000 consumidores de gas y por el momento no hay muchas intenciones de ampliar ese número. Asbelt Leal Benavides, director de Comercio y Suministro de la Unión Cuba-Petróleo (Cupet) declaró a Granma recientemente que "la extensión de la venta liberada" y la contratación de nuevos clientes este año dependerán de "la disponibilidad de recursos de la industria nacional para dar respuesta a la demanda de cilindros y a la estabilidad en el suministro del producto".

La otra opción para cocinar los alimentos son los aparatos eléctricos. Desde su llegada masiva a las cocinas cubanas a principios de siglo, como parte de la "revolución energética" impulsada por Fidel Castro, dispositivos como las ollas arroceras y de presión que usan electricidad se han hecho muy populares y más del 68% de los hogares en la Isla preparan sus alimentos con estos aparatos.

La subida de la tarifa eléctrica disuade a muchos clientes de usarlos.

