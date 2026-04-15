Canadá aprueba a otra aerolínea para volar a Cuba, aunque no hay fecha prevista para el inicio de los viajes

Las demás compañías del país norteamericano, que cancelaron sus rutas en febrero, aplazan a junio y noviembre su regreso "sujeto a cambios" a la Isla

Madrid/Flair Airlines, una aerolínea canadiense de bajo costo con sede en Alberta, ha sido autorizada por la Agencia Canadiense de Transporte para volar a Cuba, una medida que supone dar luz verde a la solicitud de la compañía, pero sin concretar cuándo iniciará los vuelos. La información tiene, pese a ello, amplio hueco en la prensa oficial en una semana negra para el turismo, tras el anuncio de suspensión de rutas de la española Iberia.

La decisión administrativa no mejora la conexión con el país norteamericano y principal mercado para el turismo en la Isla, ya que Air Canada no prevé retomar las operaciones al menos hasta el 1 de noviembre. La empresa atribuye la decisión a “problemas operativos persistentes, como cortes de energía, y el cierre de hoteles”.

Más cerca queda el 20 de junio, cuando Sunwing Vacations y Vacances WestJet Québec prevén retomar los vuelos, con paquetes a Varadero y Cayo Coco desde Toronto, Montreal y Quebec. Air Transat, por su parte, también ha aplazado a ese día su retorno a la Isla en un memorando enviado este marzo a los agentes de viajes. No obstante, la incertidumbre es grande, ya que todas las compañías han advertido de que las fechas están “sujetas a cambios”.

Las aerolíneas canadienses suspendieron sus vuelos a principios de febrero, cuando las autoridades aeroportuarias de Cuba emitieron una alerta por la falta de combustible en todos sus aeropuertos internacionales. Aunque el aviso era inicialmente por un mes, ha seguido prorrogándose en medio del bloqueo de petróleo impuesto por EE UU desde el 29 de enero y que, por el momento, solo ha tenido una excepción: el envío de 750.000 barriles de crudo ruso que llegaron el 31 de marzo.

Más cerca queda el 20 de junio, cuando Sunwing Vacations y Vacances WestJet Québec prevén retomar los vuelos, con paquetes a Varadero y Cayo Coco desde Toronto, Montreal y Quebec

Aunque ese cargamento aún no ha sido refinado por razones sin aclarar, su destino no es el aeropuerto, sino la generación distribuida de electricidad, fuel oil para las patanas y centrales, y gas licuado de petróleo para la cocción de los alimentos de instalaciones críticas, según Cuba Petróleo (Cupet).

Las aerolíneas canadienses se mantuvieron a principios de febrero en un breve impasse, horas en las que la decisión bailaba entre las anulaciones puntuales y las suspensiones temporales. Air Transat llegó a afirmar que mantenía la intención de no alterar su servicio para, horas después, rendirse a la evidencia de que sacar a los canadienses que estaban aún de vacaciones era la medida lógica en las circunstancias actuales, que no han cambiado.

Las compañías de ese país sacaron a más de 10.000 personas de la Isla en varios vuelos de retorno de los 24.559 que estuvieron en todo febrero en Cuba. Por su parte, las rusas –segundo país emisor de turistas a Cuba– evacuaron a 4.300, de los 7.314 totales en ese mes. Desde entonces, ninguna aerolínea de esos países ha vuelto a ningún destino cubano, lo que hace presagiar unos datos de viajeros internacionales en marzo dignos de la peor época de pandemia.

Además, la española Iberia, una de las principales vías de conectividad con Europa –a través, sobre todo, de Madrid– y que lleva volando 60 años a Cuba con apenas dos interrupciones –la crisis de la empresa en 2012 y el coronavirus en 2020– anunció que en junio dejaba todas sus rutas a la Isla. La compañía era una de las pocas que había mantenido estos dos últimos meses la decisión de seguir viajando a Cuba, repostando en República Dominicana.